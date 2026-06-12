Skådespelerskan Ester Expósito har en elegant look i en romantisk vit ensemble

Den spanska skådespelerskan och modellen Ester Expósito strävar inte bara efter en internationell skådespelarkarriär. Den spanska genombrottsstjärnan från serien "Elite" har också blivit en av de mest följade figurerna inom europeiskt mode de senaste åren. Bevis på detta är hennes senaste New York-look – en vit tvådelad ensemble med blommönster – som återigen har skapat furore bland hennes miljontals följare.

En vit tvådelad outfit med blommönster

På bilder som delats på hennes Instagramkonto poserar Ester Expósito på sandstenstrappan till ett brownstone-hus i New York. Hon bär en tvådelad vit ensemble. Toppen, kort och långärmad, avslöjar subtilt hennes mage – dess skärning påminner om 1970-talets bondblusar, återuppfunna med en tydligt modern känsla. Den matchande långa, böljande kjolen är gjord av ett lätt transparent tyg som släpper igenom ljus.

En perfekt fläkt av frisk sommarluft, där de små blå blommönster som är utspridda över det vita tyget skapar en rustik, nästan pastoral effekt. För att fullända looken valde Ester Expósito en ultraenkel frisyr: blont hår uppsatt i en lös knut, vilket ramar in hennes ansikte och framhäver den övergripande fräschören.

Väska och vita ballerinaskor

När det gäller accessoarer valde skådespelerskan två iögonfallande plagg som strukturerar helhetsintrycket. Det första: en liten silverväska, en ikonisk design från det franska modehuset, vars metalliska version har gjort en stark comeback de senaste säsongerna. Ett omedelbart igenkännbart plagg som ger precis rätt touch av lyx och modernitet för att balansera klänningens rustika känsla.

Vita ballerinaskor förlänger silhuetten samtidigt som de ger exceptionell komfort. För sin makeup valde Ester Expósito en helt minimalistisk look: strålande hud, beige läppar och naturliga ögon. En demonstration av minimalistisk stil där varje detalj räknas utan att överskugga helhetseffekten.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Ester 🌙 (@ester_exposito)

Återkomsten av romantisk estetik

Utöver den individuella looken är den här stilen en del av en bredare trend som tydligt identifierats på vår/sommar 2026 års modevisningar. "Romanticore", eller den romantiska estetiken, gör en stor comeback i sommargarderoberna: lätta tyger, diskreta broderier, delikata blommönster och en beige och vit palett. Detta representerar ett tydligt brott från den strikta minimalismen från tidigare säsonger och erbjuder en mjukare, mer kontemplativ syn på sommarmodet.

Med denna serie New York-foton visar Ester Expósito återigen sin skarpa stilkänsla. Och hon bekräftar att hon är bland de mest precisa i sin generation när det gäller diskret elegans. En look som garanterat kommer att inspirera många läsare i sommar.