Från sångerskan Rosalía till Madonna, varför fascinerar nunneestetiken popstjärnor?

Under hela ett albumomslag eller en musikvideo iklär sig kvinnliga sångerskor nunnans dräkt och håller sig religiöst till denna katolska estetik med dess oklanderliga kodex. Rosalía, Madonna, Lily Allen och Lana Del Rey har alla glidit in i rollen som denna fromma kvinna och tillägnat sig denna heliga stil. Förvandlade till levande porträtt av katolicismen tar de nunnan ut ur klostrets väggar och gör henne till en konstnärlig signatur. Varifrån kommer denna fascination för kyrklig klädsel?

När stjärnorna hyllar katolsk estetik

På sitt senaste album, "Lux", bär sångerskan Rosalia en slöja som knappt avslöjar hennes slående ebenholtshår. Insvept i en sorts vit puppa ger hon intrycket av att vara pånyttfödd. Efter att ha burit djävulens horn och omtolkat alla synder i bibliska texter i "Motomami" förvandlas hon till en barmhärtig samarit. Det är som om nåden mirakulöst har berört henne. För att förbli konsekvent med denna gudomliga konstnärliga riktning, ett helt avvikande från hennes tidigare EP, har hon också genomsyrat sina texter och sång med renhet, inspirerade av klassisk musik.

Före henne hade många andra stora musiknamn gått före henne i denna återlösande konst. Madonna lanserade denna estetiska rörelse av helgonförklaring genom att föra ut nunnan ur sitt kloster. Lady Gaga tog samma väg av ånger och imiterade henne i sin video till "Alejandro", där hon kombinerade en helkroppsmantel med futuristiska platåskor. Rihanna erbjöd dock en helt annan version på omslaget till tidningen Interview, med ett kors tatuerat på kinden och ett elegant läppglans som krockade med nunnans blygsamma dräkt. Samtidigt hanterade Lana Del Rey, trogen sin melankoliska signatur och vintageestetik, dessa universella koder med större försiktighet och antog personan av en religiös ikon.

"Nunnan" har nästan blivit en motvillig kändis, en modeikon, en inspirationsfigur. Även om hon skickade rysningar längs våra ryggar i "Nunnan", tornar hon också upp sig i popfantasin. Ändå har dessa stjärnor inte plötsligt berörts av den Helige Ande. Denna märkliga fascination för kvinnor som ägnar sina liv åt Gud är inte resultatet av gudomlig uppenbarelse. Förklaringen är mycket mer jordnära.

Vad detta heliga stilval avslöjar i bakgrunden

"Nunnan", som så ofta utnyttjas i skräckfilmer, är inte bara en kostym som skräckfans bär på nyårsafton. Hon dyker regelbundet upp i en värld som är motsatsen till blygsamhet, stränghet och tystnad. Återanvänd som ett kreativt element är den "goda systern" inte bara en förkroppsligande av renhet. Även om stjärnor kan utnyttja hennes estetik, trots risken för hädelse, delar de inte alla samma avsikter.

Nunnan förkroppsligar en hel mängd symboler och värderingar. I slutändan frammanar hon ett helt lexikon: lydnad, gränslös hängivenhet, kyskhet, men också ödmjukhet och kärlek. Hon är i själva verket antitesen till popstjärnor, som lever i rampljuset medan hon ber i klostrens skuggor. Hon öppnar bara munnen för att ta emot nattvarden, medan popstjärnor använder den för att fördöma och ropa det deras hjärtan håller tillbaka. Ännu mer suggestivt: hon utplånar sig själv där dagens konstnärer försöker göra ett bestående intryck. Vissa stjärnor förlitar sig på denna mycket visuella och enande bild för att bättre återge sina personliga upplevelser och förstärka kontrasteffekten. Syftet med denna manöver? Att framkalla en kraftfull estetisk chock.

Religiös klädsel fungerar som ett omedelbart läsbart visuellt språk. Den kondenserar motsägelsefulla föreställningar till en enda blick: oskuld och överträdelse, tillbakadragenhet från världen och total exponering. Detta gör den till ett idealiskt verktyg för popkulturen. Rosalia, Madonna och Sabrina Carpenter plagierar inte bara en blygsam klädkod. De tar "nunnan" ur sitt traditionella sammanhang för spektaklets skull. "Vad stjärnor älskar att göra är att göra det hela subversivt", förklarar Clément Laré, journalist som specialiserat sig på mode och popkultur för Madame Figaro .

Olika tolkningar från en konstnär till en annan

För vissa tjänar nunnans estetik främst som ett sätt att skapa narrativ spänning. Rosalía, till exempel, leker ofta med transformationscykler: från det heliga till det profana, från synd till försoning, som om varje album vore ett skede av metamorfos. Det religiösa plagget blir då en markör för övergång, nästan en rituell dräkt som signalerar en konstnärlig "återfödelse".

För andra är frågan mer provokativ och historisk. Madonna förstod mycket tidigt kraften i katolska symboler i västerländsk kultur. Genom att undergräva dem försöker hon inte bara chockera, utan också ifrågasätta moralisk auktoritet, kontrollen över kvinnors kroppar och religionens plats i popkulturen. Nunnans dräkt blir ett kritiskt, nästan politiskt, verktyg.

I ett mer estetiskt och melankoliskt tillvägagångssätt använder Lana Del Rey dessa koder som fragment av amerikansk och europeisk bildspråk: målat glas, slöjor, kontemplation. För henne är den religiösa figuren inte nödvändigtvis subversiv, utan snarare nostalgisk, som en mental bakgrund som frammanar en idealiserad och redan förlorad idé om renhet.

Kort sagt fascinerar nunnan popmusiken eftersom hon är en perfekt motsägelsefull figur: tyst, men visuellt mycket uttrycksfull; anspråkslös, men ändå omedelbart igenkännbar. Och i en värld där allt måste ses och uppmärksammas, gör denna kontrast henne till en outtömlig inspirationskälla.