Sova lite och hålla sig i form: vad DNA kan förklara

Medan vissa människor behöver sova hela natten och njuta av oavbruten vila för att må sitt bästa, kan du sova bara några timmar och ha gränslös energi från morgon till kväll. Du har aldrig upplevt att sova länge och du har inte ens en sömnskuld. Forskare tror att detta är en gåva (eller en börda) från genetiken.

En genetisk mutation är ansvarig

Dina vänner och familj ser dig som en utomjording och misstänker att du tar motsatsen till sömntabletter. De behöver fem alarm för att komma upp ur sängen och stönar irriterat vid varje ringsignal . De sover till gryningen och får lika mycket sömn som växande tonåringar. Om de skulle reinkarneras skulle de utan tvekan ta formen av murmeldjur.

Medan alla andra snarkar är du redan upptagen med din dag och dina sysslor. Du vaknar i gryningen innan solen ens gått upp, och du har inte en enda mörk ring under ögonen. Långt ifrån att vara sömnig eller dimmig i huvudet är du helt redo att ge dig ut på en vandring eller springa ett maraton.

Du har redan försökt sova längre, åtminstone för att följa läkarnas rekommendationer, men utan resultat. Det är nästan tortyr som väntar på madrassen och hoppas att Morpheus ska fånga dig. Men detta nattliga motstånd har sina fördelar. Du återhämtar dig väldigt lätt från en sömnlös natt och vaknar regelbundet före ditt alarm, medan andra knappt kan hålla sig vakna trots öl .

Och denna egenskap, som hjälpte dig mycket under dina studentår och universitetskvällar, är en sällsynthet. Du tillhör den mycket lilla andel (mellan 1 och 3 %) av människor som bara behöver sex timmars sömn eller mindre. Inom forskarsamhället har ni till och med ett smeknamn: "kortsovarna". Anledningen till denna skillnad? En genetisk mutation.

För mycket sömn dödar sömnen

Vi hör ofta att man absolut behöver åtta timmars sömn per natt för att vara frisk… men verkligheten är lite mer nyanserad. Forskare har upptäckt att vissa människor är naturligt programmerade att sova mindre och ändå må helt okej. Detta förklarar varför du är pigg som ett insekt medan andra släpar efter.

Dr. Ying-Hui Fu och hans team har identifierat sällsynta genetiska mutationer som påverkar vår inre klocka, den så kallade dygnsrytmen. Till exempel har vissa personer en variant av en gen som gör att de kan fungera perfekt på bara sex timmars sömn, utan trötthet eller någon negativ inverkan på hälsan. Andra, ännu mer sällsynta, klarar sig till och med med bara fyra timmar per natt.

Men var försiktig: dessa fall är fortfarande exceptionella. Även om många sover lite betyder det inte nödvändigtvis att de klarar sig oskadda. För de allra flesta av oss är det inte utan konsekvenser att minska vår sömntid, även om vi känner att vi "klarar oss".

Denna information bör inte generaliseras.

Även om vissa människor verkar ha en naturlig förmåga att gå upp tidigt utan att lida resten av dagen, är detta fortfarande undantaget. Det är en superkraft i människokroppen, men det är långt ifrån normen. Du kan vara en "morgonmänniska" men somna in under eftermiddagens såpopera eller visa tecken på dåsighet vid ditt skrivbord.

I ett samhälle som ser sena vaknare som lata och hyllar "mirakelmorgnar" – de där "wellnessrutinerna" som börjar i gryningen – känner vi oss nästan skyldiga över att gå upp klockan åtta. För att uppfylla detta krav, vilket inte gynnar nattugglor, påtvingar vi oss själva en rytm och konditionerar våra kroppar, även om de ibland redan är överbelastade. Det är vårt "överlevnads"-läge som får oss att tro att vi är "naturkrafter".

Mitt på dagen trötthet, irritabilitet, koncentrationssvårigheter eller okontrollerbara begär: våra kroppar försöker säga oss något, men vi måste lyssna. Även de som inte behöver mycket sömn bör vara uppmärksamma på dessa indikatorer för att undvika att missta flyktig energi för varaktig balans. Snarare än att försöka kopiera idealiserade rutiner är målet att hitta vår egen rytm – den som gör att vi kan gå upp utan att kämpa, ta oss igenom dagen utan att utmatta oss och somna direkt.