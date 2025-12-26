Den här kvinnan berättar om de misogyna trakasserier hon utsätts för dagligen.

På TikTok delade en innehållsskapare känd som Jessie (@jessie.song) nyligen ett gripande vittnesmål från en kinesisk kvinna som beskriver de trakasserier och sexism hon upplever dagligen. I några kraftfulla meningar belyser denna berättelse den tysta mekanismen i vardaglig sexism, som inte bara bygger på ord, utan också på tystnader.

En kuslig observation om mäns reaktioner

I sitt vittnesmål förklarar Jessie (@jessie.song) att enligt hennes erfarenhet är det tio män som är närvarande när ett kvinnofientligt skämt berättas:

1. Faktum,

Två av dem skrattar åt det.

Tre tycker inte att det är roligt, men skrattar ändå för att inte känna sig utanför.

Fyra av dem förblir tysta och beter sig som om de inte hört någonting.

”Inte en enda försvarar mig, inte en enda försöker stoppa honom”, sammanfattar hon. Utifrån denna observation drar Jessie (@jessie.song) en bitter slutsats: även de som inte öppet deltar i dessa beteenden bidrar omedvetet till att upprätthålla en fientlig miljö för kvinnor.

Att "vara på rätt sida" räcker inte

Jessie (@jessie.song) förklarar att många, ur ett manligt perspektiv, tror att de är "på rätt sida" helt enkelt för att de inte själva skrattar eller fäller sexistiska kommentarer. Ur hennes perspektiv – och många kvinnors – finns det ingen egentlig skillnad mellan personen som skämtar och de som låter det passera utan att reagera. Tillsammans utgör skratt, bortvända blickar och tystnad samma system: ett system som normaliserar kvinnoförakt. "Män, medvetet eller omedvetet, skyddar systemet som är emot oss. Så när kvinnor säger 'alla män är likadana', är det vad de menar", hävdar hon.

Starka reaktioner i kommentarerna

Under Jessies (@jessie.song) video uttryckte männen sin insikt: "Ärligt talat, som kille har det här gett mig ett helt nytt perspektiv. Jag brukade tro att genom att inte skratta så stödde jag inte den typen av skämt, men nu förstår jag att det är samma sak som att inte göra någonting." En annan kommenterade: "Och om en man säger ifrån för att försvara en kvinna, kommer alla andra att kalla honom en anka."

Jessies (@jessie.song) vittnesmål resonerade med tusentals internetanvändare. Det avslöjar hur tyst medverkan – även oavsiktlig – kan förstärka utbredd sexism. För många fungerade Jessies video som en väckarklocka: den tjänade som en påminnelse om att kampen mot sexism inte bara handlar om att inte delta, utan om att våga stå upp emot den.