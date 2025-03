De plus en plus de gens testent la « théorie de l’aéroport », la connaissez-vous ?

Depuis quelques semaines, une tendance TikTok fait fureur : la « théorie de l’aéroport ». Le principe ? Se pointer à l’aérogare seulement 15 minutes avant le départ de son vol. Une idée aussi audacieuse que risquée, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.

La « théorie de l’aéroport », c’est quoi exactement ?

Popularisée via TikTok et Instagram, cette tendance repose sur une idée simple : pourquoi arriver des heures à l’avance si l’on peut optimiser son temps en arrivant à la dernière minute ? Selon les adeptes, cette stratégie permettrait de maximiser son sommeil, éviter les longues attentes dans les files et, soyons honnêtes, de vivre un petit shot d’adrénaline.

Certains TikTokeurs partagent ainsi leurs vidéos d’arrivée in extremis, valise à la main et coeur battant à tout rompre, se vantant d’avoir réussi à monter dans l’avion de justesse. D’autres, moins chanceux, documentent leurs échecs et les longues heures passées à attendre le prochain vol dans la salle d’embarquement, un café hors de prix à la main.

Pourquoi cette tendance cartonne-t-elle ?

La « théorie de l’aéroport » s’inscrit dans une société où tout doit aller vite. Les jeunes générations, adeptes du gain de temps et des sensations fortes, y trouvent un moyen d’ajouter une dose de suspense à leurs départs en voyage.

L’autre facteur clé, c’est le contenu viral que génère cette tendance. Montrer son sprint effréné dans les couloirs de l’aéroport ou sa victoire face à la montre offre du contenu divertissant et engageant, selon certaines personnes, parfait pour TikTok et Instagram.

Les risques : entre frissons et frustrations

Si l’idée peut sembler amusante sur le papier, elle n’est pas sans danger. Les compagnies aériennes recommandent toujours d’arriver bien en avance pour une raison simple : imprévus et contretemps sont monnaie courante. Une file interminable au contrôle de sécurité, une carte d’embarquement à réimprimer, voire un changement de porte à la dernière minute… Autant de facteurs qui peuvent transformer une tentative de « théorie de l’aéroport » en échec cuisant.

En outre, les adeptes oublient parfois que certaines compagnies ferment l’enregistrement jusqu’à 45 minutes avant le décollage. Arriver 15 minutes avant le départ peut donc être synonyme de vacances ratées ou de rendez-vous manqué.

La « théorie de l’aéroport » peut offrir son lot de sensations fortes, mais elle reste avant tout une prise de risque inutile. Alors, êtes-vous plutôt du genre à siroter votre café en salle d’embarquement ou à sprinter vers la porte d’embarquement, comme dans un film d’action ?