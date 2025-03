Cette compagnie aérienne confie ses pyjamas haut de gamme à ce styliste culte

Les voyages en avion, loin d’être une simple expérience de transport, sont devenus un véritable art de vivre pour de nombreux voyageurs. Les compagnies aériennes de luxe redoublent d’efforts pour offrir un service sans pareil à leurs passagers. Et récemment, une grande compagnie a frappé fort en annonçant une collaboration exceptionnelle avec un créateur de mode culte pour habiller les passagers de sa première classe.

Une alliance réussie entre mode et voyage

Air France, emblème du luxe aérien et de l’art de vivre à la française, a frappé un grand coup en s’associant avec l’un des créateurs les plus influents de la scène mode internationale : Simon Porte Jacquemus. Ce partenariat, né de l’idée de proposer une expérience à la fois unique et inédite, se concrétise par la création d’un pyjama spécial, réservé exclusivement aux passagers de la cabine La Première, la classe la plus prestigieuse de la compagnie. Pour Jacquemus, c’est une occasion rêvée de marier son univers élégant et décontracté au confort ultime que requiert un vol de longue durée.

L’objectif de ce partenariat ? Offrir bien plus qu’un simple pyjama, mais une véritable extension du luxe qui caractérise déjà l’expérience de vol en première classe. Ce pyjama devient un symbole de l’excellence à bord, une pièce unique qui invite à la détente et au raffinement.

Un pyjama élégant et fonctionnel

Le pyjama, sobrement baptisé « Le Pyjama », allie parfaitement confort et style. Conçu pour épouser les besoins des passagers en quête de bien-être en vol, cet ensemble est fabriqué dans des matières de qualité, à la fois douces, légères et respirantes, pour garantir une expérience de sommeil agréable en altitude. Il est proposé en 2 versions distinctes, selon les préférences des voyageurs :

Un haut à col en V avec coupe ajustée, qui apporte un côté moderne et structuré, idéal pour les personnes qui souhaitent allier confort et silhouette affinée.

Un haut à col rond avec coupe régulière, pour les personnes qui privilégient le confort et la fluidité, sans compromettre l’élégance.

Le design de ce pyjama fait écho à l’élégance de la compagnie aérienne, avec son logo iconique, l’hippocampe ailé, brodé subtilement sur le côté. Pour parfaire cette création, un ruban gros-grain à l’arrière, brodé du nom du créateur Jacquemus, vient souligner cette collaboration prestigieuse. Chaque ensemble est présenté dans une housse en coton, inspirée de la forme d’une taie d’oreiller, avec des boutons « rond-carré » qui ajoutent une touche de raffinement supplémentaire.

Une cabine premium pensée pour le confort absolu

Ce pyjama haut de gamme ne se limite pas à un simple vêtement de nuit. Il s’intègre dans une révision complète de la cabine « La Première », qui est désormais un espace repensé pour offrir une expérience comparable à un hôtel 5 étoiles en plein ciel. Les passagers disposent de 3,5 m² d’espace personnel, un fauteuil ergonomique convertible en lit de 2 mètres et des équipements de luxe, tels qu’un oreiller, un surmatelas et une couette signés Dumas Paris. L’objectif de cette cabine : faire en sorte que chaque minute passée à bord soit un moment de détente et de luxe absolu.

Et bien sûr, Air France n’oublie pas la gastronomie. Les passagers peuvent savourer un menu étoilé, concocté par les meilleurs chefs, et bénéficier d’une attention personnalisée tout au long de leur vol. Cette attention portée aux moindres détails est ce qui distingue véritablement l’expérience « La Première », un service conçu pour les personnes qui recherchent l’exceptionnel.

Une attention au détail qui séduit

Fabien Pelous, directeur de l’expérience client chez Air France, résume cette philosophie : « Chaque détail compte dans la création d’une expérience de voyage mémorable ». Cette collaboration avec Jacquemus illustre cette volonté de se distinguer et d’offrir à chaque passager une expérience de voyage incomparable. Loin d’être un simple vol, cette initiative transforme l’expérience aérienne en un moment de pur bonheur. Les passagers « La Première » ne se contentent pas de voyager, ils vivent une expérience de luxe totale.

Un partenariat qui redéfinit le luxe aérien

Bien sûr, tout ce luxe a un coût. Un billet aller-retour Paris-New York en première classe peut atteindre jusqu’à 10 000 euros, un prix bien éloigné de la classe économique, qui commence à 500 euros. En confiant la création de son pyjama à un styliste culte comme Jacquemus, Air France réaffirme son positionnement en tant que référence du luxe aérien.

Avec cette collaboration, la compagnie démontre que le luxe ne se limite pas à une simple destination, mais commence dès le moment où l’on prend place à bord. Air France et Jacquemus ont compris que dans le ciel, comme sur Terre, la perfection réside dans les détails. Ce pyjama haut de gamme, symbole d’une expérience de vol hors du commun, incarne parfaitement cet esprit.