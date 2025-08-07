Pourquoi certains passagers en croisière portent un anneau noir ?

Fabienne Ba.
Matthew Barra / Pexels

Sur les bateaux de croisière, certains passagers portent un anneau noir à la main gauche, un détail qui intrigue de nombreux voyageurs. Ce bijou n’est pas anodin : il s’agit d’un code discret utilisé par une partie de la communauté échangiste, comme l’a révélé Lucy Southerton, ancienne employée de croisière.

Un symbole échangiste reconnu à bord

Lucy Southerton explique dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube que « l’anneau noir porté à la main gauche est un signe distinctif parmi les échangistes ». Ce code permet aux personnes concernées de se reconnaître et d’entrer en contact sans attirer l’attention du reste des passagers. Selon elle, ce n’est pas le seul symbole utilisé : « J’ai aussi vu des couples porter des colliers en forme d’ananas à l’envers, ce qui signifie la même chose. »

D’autres codes et accessoires à connaître

Lucy Southerton précise que d’autres accessoires ou motifs peuvent transmettre des messages similaires. « Si vous portez un bijou en forme de licorne, cela signifie que vous êtes une femme seule ouverte à rencontrer un couple. Un rhinocéros, c’est pour les hommes seuls, et la sirène pour les femmes mariées », détaille-t-elle. Il arrive aussi que ces symboles soient affichés sur les portes des cabines, rendant le message encore plus explicite.

Un phénomène qui gagne du terrain

Selon Lucy Southerton, l’échangisme est de plus en plus populaire sur les bateaux de croisière, où l’anonymat et l’ambiance festive favorisent ce type de rencontres. Elle met en garde les voyageurs : « Faites attention aux bijoux ou motifs que vous portez, car certains ont une signification cachée que vous ne soupçonnez peut-être pas. »

L’anneau noir, loin d’être un simple accessoire, fait donc partie d’un langage codé qui révèle une facette méconnue de la vie à bord des croisières.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Voici la place où vous auriez le plus de chances de survivre dans un avion

