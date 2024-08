Ces 8 destinations paradisiaques insoupçonnées sont à moins de 3h de Paris !

Vous n’avez pas encore de vacances en perspective pour la saison estivale ? Pas question de renoncer à votre désir d’évasion pour autant. Vous pouvez improviser une excursion de dernière minute et découvrir des contrées idylliques. Depuis la capitale, vous avez facilement accès à des paysages de carte postale. Nul besoin d’avoir douze heures de vol dans les mollets et un quota de fatigue hors normes pour sillonner des décors à couper le souffle. Entre les villes colorées qui tutoient des eaux azur et les îles enveloppées d’une forteresse de montagnes escarpées, vous avez carte blanche. Voici 8 destinations paradisiaques à moins de 3h de Paris pour vous dépayser sans souffrir du jet-lag. Elles n’ont rien à envier à Bali !

Malte, un métissage culturel saisissant

Petit archipel érigé sur l’eau douce et limpide de la Méditerranée, Malte est un délicieux mélange d’Orient et d’Occident. Le pays garde des traces d’un riche passé historique. Sa capitale, la Valette, est d’ailleurs classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Réputée pour ses fortifications et ses églises baroques ornementales, elle est le poumon central de cet état insulaire. En déambulant dans ses ruelles pittoresques, vous faites un saut dans l’époque romaine et vous êtes saisi par cette alchimie culturelle peu commune entre bâtisse de style ottoman et architecture traditionnelle.

Malte abrite également d’autres monuments, dont Mère Nature est la brillante auteure. Si vous cherchez des spots pour piquer une tête et flirter avec les lagons turquoises, rendez-vous à la grotte bleue, une caverne marine semblable à une œuvre naturelle. Vous pouvez aussi faire un arrêt prolongé au village de pêcheurs de Marsaxlokk, qui se distingue par ses bateaux hauts en couleur. C’est l’une des destinations les plus foisonnantes à moins de 3h de Paris ! Et si vous devez faire une escale par la Ville Lumière pour choper votre vol, vous pouvez stocker vos bagages à Paris pendant votre période de battement.

La Sardaigne, l’île qui conjugue mer et montagne

Parmi les destinations paradisiaques situées à moins de 3h de Paris : l’épatante Sardaigne. Cette île, posée à quelques encablures de la Corse, est l’incarnation même du mot « farniente« . Parsemée de plages de sable aux allures de désert lunaire et bercée par une eau cristalline, elle invite à la détente. Mais avec ses montagnes escarpées qui enlacent la mer, ses canyons luxuriants et ses vallées à perte de vue, elle se prête aussi à des marches sportives.

La Sardaigne est un cadeau de la nature. C’est un beau compromis si vous aimez nager dans des piscines naturelles à couper le souffle et partir en randonnée à travers des massifs ponctués de curiosités. Avec ses 2000 km de côte et ses multiples criques, vous ne risquez pas d’empiéter sur la serviette de votre voisin.e. Si vous avez l’occasion, visitez également le site archéologique emblématique des nuraghes, des structures mégalithiques mystérieuses qui ne manqueront pas d’éveiller votre imaginaire.

Porto, la ville portugaise aux cinquante nuances

Deuxième plus grande ville du Portugal, Porto se hisse le long de l’estuaire du Douro, dans le nord du pays. C’est une toile vivante qui se dévoile toute en nuance. La balade commence dans l’artère centrale qui fait battre la ville, le quartier Ribeira. Les façades des maisons qui oscillent entre le jaune et bleu offrent un spectacle visuel saisissant. C’est un véritable bain de couleurs. Si vous avez le palais aventureux, vous pouvez même y goûter des spécialités locales à l’instar de la francesinha, un croque-monsieur revisité, ou des sardines grillées issues de la pêche du jour.

Et n’oubliez pas de tremper vos lèvres dans le célèbre Porto, son vin éponyme. N’hésitez pas à vous perdre dans la ville et à laisser le hasard vous guider. Le centre recèle de surprises architecturales et de lieux religieux vertigineux. Même si vous êtes athée, mettez un pied dans ces bâtisses artistiques grandioses. Inscrivez également la Chapelle des Âmes sur votre itinéraire. Sa façade ornée d’azulejos rappelle la porcelaine d’antan et fait un très beau fond pour vos photos souvenirs. Porto est une des destinations les plus enrichissantes à moins de 3h de Paris.

Dubrovnik, la perle de l’Adriatique

Baptisé la perle de l’Adriatique, Dubrovnik vous est peut-être familière. Vous avez certainement déjà aperçu ses remparts de style médiéval dans une scène de Game of Thrones. Cette muraille, laissée dans son jus, enlace la ville de son long bras en pierre. Ville fortifiée, Dubrovnik surplombe les fonds azur de l’Adriatique. Ses rues pavées en marbre, ses bâtiments historiques, ses églises baroques, ses cloîtres aux influences gothiques et ses palais Renaissance lui confèrent un charme unique.

Autant de bijoux architecturaux, que vous pouvez contempler depuis les airs, en empruntant le téléphérique. Cette petite cabane volante vous emmène au Mont Srd en cinq minutes chrono (et vous fait économiser des heures de marche en pente). Depuis ce point culminant, la ville dalmate se déploie avec l’horizon en ligne de mire et ses îles voisines, par ailleurs accessibles en bateau. Après vos excursions pédestres sur le pavé croate, vous pouvez vous rafraîchir sur des plages confidentielles comme celle de Bellevue ou de Sveti Jakov. Dubrovnik rejoint naturellement la liste de ces destinations paradisiaques à 3h de Paris.

Hammamet, un joyau de la Tunisie

En plus de faire partie des destinations paradisiaques situées à moins de 3h de Paris, Hammamet est à la portée des budgets les plus minces. Cette ville de Tunisie est moins prisée que la capitale, mais elle est bien plus cossue et singulière. Les palmiers côtoient les maisons bleues et blanches typiques de ce pays bercé par le soleil. En quittant les rives pour vous enfoncer au cœur de Hammamet, vous atterrissez rapidement dans la Médina.

Le centre-ville se distingue par ses mosaïques, ses portes en bois sculptés, sa mosquée épurée et son incontournable souk. La voix des marchands de tapis et l’appel à la prière du haut du minaret servent de musique d’ambiance. Les toits plats de la ville vous permettent de profiter d’une douce brise, particulièrement agréable par temps caniculaire. Pour vous immerger pleinement dans la vie locale, autorisez-vous une pause dans un hammam et rattrapez vos calories perdues avec un délicieux Lablabi !

Thessalonique, la Grèce comme vous l’avez jamais vu

Ce n’est pas la ville de Grèce la plus vantée dans les guides touristiques et pourtant elle mérite plus qu’un coup d’œil. Implantée dans la région de la Macédoine, Thessalonique n’est pas encore victime de son succès et reste assez préservée. Elle témoigne de plus de 2 000 ans d’histoire. Le centre-ville est un joli pêle-mêle de monuments antiques, byzantins et ottomans, tels que la Rotonde, la Tour Blanche et l’Arc de Galère.

La vieille ville, bordée par des remparts au cachet inestimable, a presque des airs d’Amérique latine avec ses maisons acidulées. Thessalonique contient aussi en son sein des églises byzantines à l’apparence unique, ornées de magnifiques mosaïques, dont certaines sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Si vous voulez quitter la terre ferme et câliner la grande bleue à revers de crawl, posez votre serviette sur les plages de Chalcidique, en contrebas d’un oasis de verdure.

Tirana, la capitale éclectique de l’Albanie

Parmi les destinations paradisiaques à moins de 3h de Paris, celle-ci est souvent sous-estimée. Tirana, capitale de l’Albanie, est une ville dynamique et bouillonnante située dans le centre ouest du pays. Mélange d’histoire et de modernité, Tirana offre une architecture variée, allant des bâtiments ottomans et fascistes aux constructions soviétiques et contemporaines.

La place Skanderbeg, cœur névralgique de la ville, est entourée de monuments emblématiques comme la Mosquée Et’hem Bey, la Tour de l’Horloge et le Musée national d’Histoire. Tirana est une ville aux multiples facettes. En quelques enjambées, vous passez d’une mosquée d’époque à une pyramide nouvelle génération qui domine sur toute la ville. Détonante et insolite, Tirana est une ville hybride.

Cap Corse, sauvage et tranquille

La France est une terre mixte qui réunit tous les paysages du globe sur un seul territoire. Entre les terres ocre du Colorado Provençale et les lacs de montagne qui rappellent les fjords suédois, il est tout à fait possible de s’évader à domicile. Même si la Corse est une région un peu à part elle fait la fierté de la France. C’est un trésor bien gardé de notre territoire.

Le Cap Corse, surnommé le « doigt de la Corse », illustre d’ailleurs fidèlement le terme île de beauté. Caractérisé par une côte accidentée avec des falaises qui tranchent le ciel, des plages de galets, des criques isolées et des villages perchés, le Cap Corse s’adresse surtout aux adeptes de randonnées. Une belle vue, ça se mérite !

Ces destinations paradisiaques à moins de 3h de Paris prouvent que les kilomètres ne sont pas un critère pour s’extasier ! Si vous n’avez pas de congés, vous pouvez vous y rendre en un week-end et faire un break revitalisant.

