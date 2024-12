Cette ville française est LA destination incontournable de 2025 !

Une ville française inattendue se classe parmi les destinations les plus en vogue à l’aube de 2025. Et malgré tout le tapage de la série « Emily in Paris », ce n’est pas la capitale française qui attire l’attention. C’est une ville en cinq lettres, qui abrite une cathédrale d’exception, des vignobles à perte de vue et des monuments historiques. Autre indice : elle est réputée pour ses biscuits roses. Alors, vous avez deviné ? Découvrez sans plus attendre la ville française incontournable qui détrône Paris.

Reims : l’étoile montante du tourisme mondial

Le rapport Horizons 2025 d’Expedia révèle que Reims figure parmi les dix destinations mondiales à découvrir absolument. Cette sélection se fonde sur une augmentation significative des recherches pour cette ville entre le 1ᵉʳ septembre 2023 et le 31 août 2024. Environ 63 % des voyageur·se·s envisagent d’inclure Reims dans leurs projets de voyage, attirés par son riche patrimoine.

Reims, ville surtout convoitée par les étudiant·e·s, a su se faire une place dans le cœur des touristes. Et ce n’est pas un hasard ni une question de chance. La Cité des Sacres possède un charme pittoresque. Là-bas, le temps semble s’être figé. Ça n’a rien à voir avec la bouillonnante capitale, pourtant bien vantée par Lily Collins.

Un patrimoine historique et culturel exceptionnel

Reims, souvent surnommée la « Cité des Sacres », est célèbre pour sa cathédrale Notre-Dame, chef-d’œuvre de l’art gothique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce monument majestueux a été le théâtre du couronnement de nombreux rois de France, offrant aux visiteur·se·s une plongée fascinante dans l’histoire royale française.

La ville compte également le Palais du Tau et la basilique Saint-Rémi, deux sites emblématiques qui témoignent de son riche passé. Les amateur·rice·s d’architecture et d’histoire seront comblé·e·s par la diversité et la beauté des monuments rémois.

La capitale du champagne

Reims est indissociable de la prestigieuse boisson qui porte le nom de sa région. La ville est entourée de vignobles renommés. Elle abrite les caves de certaines des plus grandes maisons de champagne, telles que Veuve Clicquot, Taittinger et Pommery. Ces maisons offrent des visites guidées permettant de découvrir les secrets de l’élaboration du champagne et de déguster différentes cuvées.

Chaque année, Reims célèbre le champagne à travers divers événements, dont les « Fêtes Johanniques » et les « Flâneries Musicales », qui allient musique et dégustation dans une ambiance festive et conviviale. Des événements qui devraient plaire aux amateur·rice·s de fine bulle.

Un haut lieu de la gastronomie

Évidemment, vous n’allez pas vous nourrir exclusivement de champagne. Au-delà de cette noble boisson que tous les pays nous envient, Reims séduit par sa gastronomie raffinée. La ville compte plusieurs restaurants étoilés au guide Michelin, proposant une cuisine inventive qui met en valeur les produits locaux.

Les spécialités rémoises, telles que le biscuit rose de Reims ou le jambon de Reims, raviront les épicurien·ne·s ! Si vous êtes de passage dans la ville, il faut absolument que vous goûtiez la rosace de Reims. C’est un fromage singulier dont le goût restera gravé pendant longtemps sur vos papilles.

Une ville facile d’accès

Située à seulement 45 minutes de Paris en TGV, Reims est une destination facilement accessible pour une escapade d’un week-end ou un séjour prolongé. Cette proximité avec la capitale permet aux voyageur·se·s de découvrir une autre facette de la France, loin de l’effervescence parisienne, tout en profitant d’un cadre authentique et reposant.

À Reims, chaque bâtiment suscite l’émerveillement. La beauté se niche à chaque coin de rue. Il suffit parfois de lever le nez pour remarquer l’héritage architectural des années folles ou les vestiges de l’époque Art Déco.

Reims mérite amplement sa place dans les destinations « à ne pas manquer ». C’est l’endroit idéal pour voyager dans le temps et se laisser bercer par le doux son des bulles et le tintement des coupes.