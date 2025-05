Ces îles en France métropolitaine sont plus belles que vous ne l’imaginez !

La France est un pays qui ne cesse de surprendre ! Des montagnes vertigineuses, des lacs confidentiels perchés en altitudes, des plages de sable fin… toutes les merveilles du monde sont condensées dans l’Hexagone. Donc nul besoin d’aller à l’autre bout de la terre pour profiter du calme des îles, la France abrite pleins de petits coins de paradis encerclés par la mer. Vous pouvez vous évader à domicile !

L’île de Bréhat (Côtes-d’Armor) : l’enchantement à fleur de mer

Surnommée « l’île aux fleurs », Bréhat est un petit bijou de la côte bretonne, à seulement dix minutes de bateau du continent. Dès l’arrivée, le charme opère : pas de voitures, des ruelles bordées d’agapanthes, de figuiers et de maisons en pierre recouvertes de roses trémières. Le bruit des pas sur le sentier, le chant du vent et le clapotis des vagues suffisent ici à remplir une journée entière de bonheur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ɢᴜɪɴɢᴀᴍᴘ – ʙᴀɪᴇ ᴅᴇ ᴘᴀɪᴍᴘᴏʟ (@guingamp_baiedepaimpol)

L’île de Porquerolles (Var) : l’élégance sauvage

C’est l’une des îles d’Hyères les plus prisées, mais elle n’en reste pas moins authentique. Après avoir tutoyé les vagues en bateau, vous accostez sur une île qui a tout du paradis. À Porquerolles, les plages rivalisent de beauté, des criques turquoises de Notre-Dame aux étendues dorées d’Argent. À vélo ou à pied, vous explorez cette nature classée parc national, en vous laissant envoûter par les odeurs mélangées de pins, d’eucalyptus et de vignes.

Si vous êtes de passage à Porquerolles, vous ne pouvez pas rater le spectacle que le ciel donne chaque soir. Là-bas, les couchers de soleil sur la mer sont parmi les plus magiques de la Méditerranée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Île de Porquerolles (@iledeporquerolles)

L’île d’Aix (Charente-Maritime) : une bulle hors du temps

Accessible uniquement par bateau, cette île miniature ne compte ni voitures, ni bruit, ni stress. Elle ne fait peut-être que trois kilomètres de long, mais chaque centimètre carré recèle de trésors. Cette île habitée par moins de 200 âmes est un écrin verdoyant où végétation et océan ne font qu’un. À pied, à vélo ou en calèche, vous y découvrez des maisons aux volets pastel et des plages discrètes où le sable craque sous les pas. C’est aussi ici que Napoléon a passé ses derniers jours sur le sol français : autant dire que l’Histoire y murmure doucement au creux de chaque ruelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Frisson_Marin 🏖 (@frisson_marin)

L’île de Groix (Morbihan) : l’authenticité bretonne

Groix n’est pas une île qui se donne d’un coup. Il faut prendre le temps de l’apprivoiser. Impossible de la comparer, Groix offre un paysage unique comme il en existe peu sur terre. Ses sentiers côtiers dévoilent une côte déchiquetée, des plages de sable blanc, et des ports de pêche où l’on mange les meilleures rillettes de thon du monde. Cette excursion iodée s’annonce mémorable. Comme quoi, il n’y a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour se sentir « ailleurs ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura Canivenq (@laura.cnvq)

L’île de Ré (Charente-Maritime) : chic et décontractée

Elle est sans doute la plus connue, mais les yeux s’y perdent volontiers. Reliée à la civilité par un pont, l’île de Ré est la définition même du havre de paix. Hors saison, l’île de Ré dévoile un visage doux, apaisant, presque confidentiel. Vous flânez dans les ruelles fleuries de Saint-Martin, vous savourez une glace en regardant les vélos défiler sur les pistes cyclables, et vous respirez, enfin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Destination Ile de Ré 🌊 (@destination_iledere)

L’île de Batz (Finistère) : la discrète merveille

Face à Roscoff, cette île préservée séduit par son ambiance paisible et son décor de carte postale. Jardin botanique exotique, dunes sauvages, phares et plages désertes… Batz (prononcez « ba ») est un secret bien gardé de la Bretagne. Parfait pour se sentir à la fois seule au monde et profondément ancrée dans la beauté du réel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ile de Batz • Bretagne • France (@_iledebatz)

Ces îles qui parsèment la France n’ont rien à envier à Bora-Bora ou Ko Samui. Elles ont un charme qui leur est propre et enchantent les pupilles en toute sobriété. Parce que non, une île ne se résume pas à du sable et des palmiers. En tout cas, en France les îles ont plus à offrir.