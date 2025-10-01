« Si tu embrasses quelqu’un à Rio » : son témoignage sur le Brésil fait réagir

Léa Michel
Sur Instagram, la créatrice de contenu @elodie.erm a publié une vidéo qui a rapidement fait réagir. Actuellement au Brésil, elle partage une observation sur les habitudes amoureuses locales – et notamment sur la manière dont les habitants de Rio abordent les bisous.

Un rapport au bisous différent de la France

En légende de sa vidéo, Elodie écrit : « À Rio, les bisous sont super normalisés ! Ce n’est pas du tout comme en France où un bisou peut vouloir dire qu’il y a quelque chose entre deux personnes. Ici, embrasser quelqu’un ne signifie pas forcément qu’il y a un ‘compromisso’ ou un couple sérieux. C’est souvent juste un moment, une vibe, une connexion de la soirée – et chacun continue sa vie après ! Alors si tu viens à Rio, ne sois pas surpris : embrasser ne veut pas dire s’engager ».

Dans la vidéo, elle précise même qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une longue conversation avant d’embrasser quelqu’un. Selon elle, il suffit simplement d’approcher la personne et de demander : « Est-ce que je peux t’embrasser ? ».

 

Des réactions contrastées en ligne

Cette vision très différente de la culture française a suscité de nombreux commentaires. Certains internautes ont trouvé son témoignage « rafraîchissant », y voyant « une manière plus décomplexée et spontanée d’aborder les rencontres ».

D’autres, en revanche, se disent surpris, voire sceptiques face à cette approche. Plusieurs ont même estimé que « certaines formulations pouvaient être dangereuses », rappelant qu’il ne faut pas véhiculer l’idée qu’il serait acceptable d’embrasser n’importe qui sous prétexte qu’on est au Brésil. Même si les bisous peuvent y être perçus comme plus spontanés qu’en France, le consentement doit toujours être présent des deux côtés. Il ne s’agit pas d’une permission générale à embrasser tout le monde.

Quand la culture façonne les codes amoureux

Au-delà de l’anecdote, la vidéo de la créatrice de contenu @elodie.erm met en lumière une réalité culturelle : les gestes d’affection n’ont pas la même signification selon les pays. Là où certains voient dans le bisous une marque d’engagement, d’autres l’interprètent comme un simple moment partagé, sans conséquences.

En définitive, dans le domaine amoureux comme ailleurs, les codes changent selon les contextes sociaux et culturels. Et voyager, c’est finalement aussi découvrir ces nuances parfois déstabilisantes, mais toujours enrichissantes.

