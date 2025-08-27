« ChatGPT nous a menti ! » : un couple furieux blâme l’IA pour un vol manqué

Léa Michel
Un couple d’influenceurs espagnols a vécu une mésaventure dont Internet s’est largement emparé. Alors qu’ils s’apprêtaient à prendre un vol pour Porto Rico, les deux jeunes voyageurs se sont vus refuser l’embarquement faute des autorisations nécessaires. Une erreur qu’ils attribuent… à ChatGPT, l’outil d’intelligence artificielle auquel ils avaient demandé conseil pour organiser leur départ.

Une confiance mal placée

Dans une vidéo publiée sur TikTok, Mery Caldass apparaît en pleurs aux côtés de son compagnon, accusant l’IA de les avoir induits en erreur. Selon elle, ChatGPT lui aurait répondu qu’aucun document spécifique n’était requis pour voyager vers Porto Rico depuis l’Espagne. La réalité est différente : si les citoyens européens n’ont pas besoin de visa, ils doivent en revanche obligatoirement obtenir une autorisation électronique de voyage, l’ESTA, au prix d’environ 18 euros, valable pour 2 ans.

La viralité d’un bad buzz

Très vite, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, provoquant une vague de réactions. Nombreux sont les internautes à avoir souligné que l’erreur ne venait pas de l’IA elle-même, mais plutôt de la formulation imprécise des questions posées par le couple. « Pour ce type de choses, il faut avant tout demander aux institutions officielles », rappelle un commentaire largement relayé. D’autres internautes ont aussi insisté sur le fait que les sites gouvernementaux sont la seule source fiable pour les démarches administratives liées aux voyages.

Un débat sur la place de l’IA

Cet incident illustre un problème plus large : la tendance croissante à déléguer des décisions importantes à des outils technologiques sans vérifier l’information auprès de sources officielles. Les IAs conversationnelles comme ChatGPT peuvent fournir des informations générales, mais ne remplacent pas les sites gouvernementaux ni les services consulaires. Plusieurs experts rappellent d’ailleurs qu’en matière de santé, de droit ou de voyages internationaux, l’IA doit être utilisée comme un outil d’appoint, pas comme une référence absolue.

Une mésaventure vite oubliée

Heureusement pour le couple, la situation semble s’être arrangée. Dans de nouvelles vidéos, Mery Caldass et son compagnon apparaissent bel et bien à Porto Rico, où ils ont même pu assister à un concert du chanteur de reggaeton Bad Bunny, en résidence estivale dans la capitale. Leur voyage, compromis un temps, a finalement pu se poursuivre.

Cette histoire, devenue virale, rappelle un principe essentiel à l’ère numérique : si l’intelligence artificielle peut être un formidable outil d’accompagnement, elle ne remplace pas les sources officielles. Avant de voyager, il reste indispensable de vérifier les conditions d’entrée auprès des sites gouvernementaux. Une précaution simple qui aurait permis à ce couple d’éviter bien des larmes… et un vol manqué.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
