« Ils ne respectent pas notre culture » : une Japonaise dénonce le comportement de certains touristes

Sur TikTok, l’utilisatrice @i.am.yurichan a publié une vidéo qui fait beaucoup réagir. Elle y explique que sa ville natale, Kamakura (Japon), est en train d’être « ruinée » par le comportement de certains visiteurs étrangers.

Une ville envahie par les touristes

Kamakura Kōkō-mae Station, devenue célèbre grâce à une scène culte de l’anime « Slam Dunk », attire désormais plus de 2 000 visiteurs chaque jour. Problème : ce lieu n’a rien d’un site touristique. Il s’agit en réalité d’un quartier résidentiel, sans infrastructures prévues pour accueillir autant de monde. Résultat : ordures laissées derrière, touristes qui s’introduisent dans des jardins privés, des cimetières ou même dans des temples sacrés uniquement pour prendre des photos.

Un appel au respect

« Essayez d’imaginer cela dans votre propre ville, comment vous sentiriez-vous ? », interroge @i.am.yurichan, qui insiste sur le fait que la plupart des visiteurs ne posent pas de problème, mais que les comportements irrespectueux d’une minorité créent une gêne importante pour les habitants. Elle conclut : « S’il vous plaît, respectez Kamakura et respectez la culture japonaise ».

@i.am.yurichan Right now, my hometown Kamakura is being damaged by the actions of a small number of visitors who do not respect our culture. This is not a small issue — if it continues, it may cause Japanese people to develop negative feelings toward foreigners. Of course, I know not everyone is like this. In fact, I believe most people are different. But even so, the actions of just a few can create great problems for the whole community. ⸻ Kamakura Kōkō-mae Station became popular among many Asian visitors because of the opening scene from the anime Slam Dunk. But this area is not a tourist attraction — it is a quiet residential neighborhood. There are no public restrooms, no shops. Still, more than 2,000 people visit every single day. Some leave trash behind, and some even use private gardens in ways that deeply trouble the residents. Others trespass into graveyards or enter sacred temples just to take photos. ⸻ In reality, local residents clean the area every morning. They rarely complain out loud. But please, try to imagine this: If this were happening in your own town, how would you feel? ⸻ I believe that most of you watching this video are not behaving in such ways. As someone who also loves photography, I simply want to ask for a little more awareness when you take photos. As fellow photographers, it breaks my heart if “taking pictures” itself is seen as a nuisance. Please, respect Kamakura and respect Japanese culture. If you do, we will truly be able to welcome you from the bottom of our hearts. ♬ オリジナル楽曲 – Yurichan | Yuriko Toba

Des réactions partagées en ligne

Sous la vidéo TikTok de @i.am.yurichan, les internautes se sont largement exprimés. Certains comprennent totalement son point de vue : « Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas juste être respectueux ? ». D’autres estiment que la responsabilité incombe aussi aux autorités locales : « Après avoir lu ton texte, c’est clair que c’est plus un échec du gouvernement local. Si l’endroit n’était pas destiné à devenir un lieu touristique, il fallait soit limiter l’accès, soit construire des infrastructures ».

Enfin, certains ont souligné que le problème n’était pas uniquement lié aux étrangers : « Devrait-on parler des Japonais qui viennent dans ma ville, à Barcelone ? Ou ce reproche ne fonctionne que dans un sens ? ».

En définitive, la vidéo TikTok de @i.am.yurichan met en lumière un problème universel : comment profiter d’un lieu sans nuire aux personnes qui y vivent au quotidien. Le tourisme peut être une richesse, mais il ne devrait jamais se faire au détriment des habitants ni de leur culture.