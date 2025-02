Ces destinations où s’installer ne coûte pas cher et que vous ignorez sûrement

L’année 2025 promet d’être celle de nouvelles aventures pour les voyageuses et expatriées en quête de destinations à la fois abordables et riches culturellement. Forbes a dressé une liste des « 11 lieux à découvrir pour un mode de vie confortable à moindre coût ». Ces destinations ne se contentent pas d’offrir des tarifs attractifs, elles sont également synonymes de paysages à couper le souffle, de richesse culturelle et de confort quotidien. Voici un aperçu des lieux à considérer pour cette nouvelle année.

1. Colombie : une richesse culturelle à prix doux

La Colombie, notamment Medellín, surnommée la « Cité du printemps éternel », se distingue par une qualité de vie à un prix très abordable, selon le classement Forbes. Pour environ 1 380 euros par mois, un couple peut vivre confortablement. Le pays offre une atmosphère vibrante, une culture riche et une gastronomie savoureuse. Les paysages variés, entre montagnes et plages, ajoutent à l’attrait de cette destination en pleine renaissance.

2. Vietnam : une vie bon marché avec un cadre spectaculaire

Le Vietnam continue d’attirer les expatriées grâce à son coût de la vie extrêmement bas. Jennifer Stevens, rédactrice en chef d’International Living souligne que « la cuisine de rue est délicieuse et extrêmement accessible, à partir de 3 euros pour un repas ». Les appartements coûtent en moyenne 275 euros, ce qui fait du Vietnam l’un des endroits les plus abordables pour les expatriées à la recherche d’une nouvelle vie. En plus de son accessibilité financière, le pays séduit par ses paysages époustouflants, de la baie d’Halong aux rizières de Sapa.

3. Bali (Indonésie) : l’eldorado tropical

Bali demeure une destination privilégiée pour les personnes qui rêvent d’une vie idyllique sur une île tropicale. Pour environ 1 220 euros par mois, tout compris, il est possible de vivre dans des villas proches des plages, selon le classement Forbes. L’île offre un équilibre parfait entre détente, culture locale et nature, attirant les expatriés en quête de tranquillité sans renoncer aux plaisirs de la vie moderne.

4. Thaïlande : un véritable paradis pour expatriés

La Thaïlande, avec ses plages paradisiaques et sa culture moderne, est une destination de choix pour de nombreuses expatriées. Forbes remarque que « le coût de la vie y est relativement bas », notamment à Phuket, où une location de luxe commence à 550 euros. Le pays est également réputé pour ses délicieux repas à des prix accessibles, notamment dans les restaurants gastronomiques où un repas peut coûter 23 euros.

5. Malaisie : un rapport qualité-prix imbattable

La Malaisie est une destination de plus en plus prisée pour son excellent rapport qualité-prix. Selon Jennifer Stevens, « il est difficile de battre la Malaisie en termes de coût de la vie pour les expatriées ». La diversité des cultures, la cuisine raffinée et les paysages exceptionnels en font un lieu de vie attrayant pour les personnes qui recherchent tranquillité et confort sans se ruiner.

6. Panama : un lieu charmant et abordable

Le Panama continue d’attirer les expatriées, notamment sur la péninsule d’Azuero, où les prix des locations commencent à 550 euros, selon le classement Forbes. Le pays offre une combinaison unique de plages tropicales, de montagnes et de villes modernes, tout en étant un excellent choix pour les personnes qui cherchent à vivre dans un endroit paisible, avec un coût de la vie relativement bas.

7. Espagne (Nord) : des villages pittoresques à petit prix

L’Espagne du Nord, notamment des villes comme Santander, est idéale pour les personnes qui cherchent une vie simple et abordable loin des circuits touristiques. Les prix y sont abordables, et la qualité de vie est élevée, avec une proximité de la mer et de nombreux espaces verts, note Forbes. C’est une excellente option pour les personnes qui recherchent une immersion authentique dans la culture espagnole.

8. Monténégro : le luxe à petit prix sur l’Adriatique

Le Monténégro est devenu une destination prisée pour ses plages méditerranéennes et ses villes historiques. Les locations commencent à 415 euros, et le pays offre un luxe abordable tout en restant relativement calme et peu touristique, selon le classement Forbes. Une excellente option pour les personnes qui souhaitent allier détente et exploration dans un cadre naturel sublime.

9. Portugal (Nord) : simplicité et authenticité à prix doux

Les petites villes du nord du Portugal, comme Caminha, sont des lieux parfaits pour une vie simple et authentique. Pour environ 1 840 euros par mois, vous pourrez profiter de la tranquillité de la campagne tout en étant proche des magnifiques plages de la région. Le Portugal reste une destination de choix pour son accueil chaleureux et sa culture conviviale.

10. Costa Rica (zone sud) : un paradis naturel

Le Costa Rica, et plus précisément la zone sud, est un lieu de prédilection pour les amoureux de la nature. La vie ici est « calme et entourée de forêts tropicales et de plages immaculées », selon le classement Forbes. Les locations démarrent à partir de 645 euros, et le pays offre un cadre idéal pour les personnes qui recherchent un mode de vie en harmonie avec la nature.

11. Grèce (Péloponnèse) : une vie à petit prix sur la Méditerranée

Nauplie, sur la péninsule du Péloponnèse, est l’une des destinations les plus abordables de Grèce. Vous pouvez « louer un logement pour 295 euros et savourer une cuisine méditerranéenne délicieuse pour seulement 15 euros », explique Forbes. La Grèce, avec son histoire fascinante et ses plages magnifiques, est un excellent choix pour les expatriées qui recherchent un lieu paisible et authentique à un prix très raisonnable.

Ces destinations offrent des options abordables et enrichissantes pour les personnes qui souhaitent s’expatrier ou simplement explorer de nouveaux horizons en 2025. Cependant, il est important de se rappeler, comme le souligne Jennifer Stevens, qu’il est essentiel pour les expatriées de « respecter les communautés locales et de s’adapter à leur nouvel environnement pour vivre en harmonie avec leur nouvelle vie ».