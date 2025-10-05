La ruse insolite de cette femme pour voyager en toute tranquillité

Les femmes répriment souvent leurs envies d’ailleurs par crainte de ne pas revenir entières de leur voyage. Même les baroudeuses aguerries restent toujours sur leur garde lorsqu’elles sillonnent le monde. Pour découvrir d’autres contrées sans avoir la peur au ventre, une backpackeuse a eu une lumineuse et triste idée : se grimer en homme.

Se déguiser en homme pour voyager l’esprit léger

Quand les femmes entreprennent un voyage en solitaire, elles redoutent de ne jamais en revenir et de finir dans un sombre fait divers. Même avec un canif planqué dans les coutures de la chaussette, une bombe lacrymogène à l’emplacement de la gourde et un porte clé aux allures de poing américain, elles ne sont pas sereines. Elles craignent de faire une mauvaise rencontre, d’être prises dans un guet-apens ou de se faire agresser alors qu’elles sont peinardes dans leur tente.

En pliant leur sac à dos et en partant à l’aventure, elles sont toujours cette arrière pensée « et s’il m’arrivait quelque chose ? ». Ce n’est pas pour rien si 8 femmes sur 10 n’ont jamais osé partir seules, malgré une grande soif d’évasion. Certaines partent avec des « girls gangs » spécialement conçues pour vaincre cette peur commune et d’autres se glissent dans la peau d’un homme. C’est ce qu’a fait Chanell Sykes du compte @lovechanellenje, une créatrice de contenu qui maîtrise parfaitement le langage de l’humour.

Dans une vidéo, elle se déguise en homme et le résultat est plus vrai que nature. Collier de barbe tracé au feutre à sourcil, mono boucle argenté à l’oreille, contour des cheveux dessiné au millimètre, casquette griffée sur le crâne. Elle se confond avec un mafieux des quartiers chauds. À la base, c’était un simple prank avec sa moitié, avec qui elle fait les quatre cent coups. Or, la plateforme Hostelz a repris cette vidéo pour illustrer un problème que trop de femmes connaissent. Elle a indiqué par-dessus « voici comment les femmes voyageuses restent safe quand elles partent en sac à dos ».

Une ruse qui en dit long sur le sentiment d’insécurité

Si ce costume adroitement exécuté relevait ici de la blague, certaines baroudeuses y ont peut-être déjà sérieusement pensé. Nombreuses d’entre elles ont probablement déjà rêvé d’échanger leur corps avec celui d’un homme juste le temps de leur périple. À défaut de pouvoir le faire, elles mettent du sparadrap sur leur buste et arborent des looks de cité pour passer inaperçu. Elles rangent leurs cheveux sous des casquettes et des bonnets et espèrent secrètement se contenter de simples sifflements.

Voyager en solitaire, comme Harrison Ford dans Indiana Jones, c’est explorer les facettes du monde, sortir de sa zone de confort, faire le vide et se reconnecter à soi. Pour les femmes qui veulent être leur propre compagnon de route, le voyage en lui-même peut rapidement devenir une source d’angoisse. Ce périple supposé alléger le mental, l’alourdit un peu plus. Selon une étude IFOP de 2024, trois femmes sur dix déclarent renoncer à voyager seules à cause de la peur des agressions.

Y a t-il vraiment un pays safe pour les femmes voyageuses ?

Contrairement aux hommes, qui voyagent presque sans critères, les femmes redoublent de vigilance au moment de tracer leur itinéraire. Elles évitent les pays hostiles. Ceux qui n’ont aucune notion de l’égalité des genre et où les habitants sont parfois armés jusqu’aux dents. Forcées de jouer les Sherlock avant le grand départ, elles ne peuvent pas aller où elles veulent.

Loin de tirer une destination au hasard, en posant leur doigt sur la carte, elles sont limitées dans leur choix. Les pays du Moyen Orient ? Inenvisageable. Là-bas, les femmes n’ont presque aucun droit. Les pays d’Amérique latine ? C’est risquer de finir dans un réseau de proxénète. Alors quel pays fait office d’Eldorado pour les solo travelers ? Il va falloir sortir les doudounes et la chapka puisqu’il s’agit de l’Islande, qui culmine à la première place.

Sur les réseaux, des voyageuses qui ont le passeport couvert de tampons, donnent quelques conseils pour concrétiser ce rêve. Elles recommandent de se renseigner sur la destination choisie et de ne pas hésiter à contacter d’autres voyageuses pour recueillir plus de détails. Elles conseillent aussi de partir avec un téléphone chargé, un câble et une batterie « au cas où ».

Voyager seule, ce n’est pas seulement redouter pour sa vie. C’est aussi la vivre pleinement. C’est revenir avec des souvenirs mémorables, faire des rencontres uniques et s’extasier devant la beauté du monde. Finalement, c’est une réussite parmi d’autres, un acte de courage pour certaines, de liberté pour d’autres.