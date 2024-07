10 mauvaises habitudes en voiture à délaisser à l’approche des grands départs en vacances d’été

Top départ des grandes vacances d’été demain 6 juillet, et avec elles vient la traditionnelle migration estivale sur les routes. Que vous partiez à la découverte de nouveaux horizons ou que vous retourniez dans votre lieu de villégiature préféré, il est crucial de se préparer pour un voyage en voiture en toute sécurité et confort. Il existe cependant certaines mauvaises habitudes en voiture que beaucoup adoptent sans même s’en rendre compte. Avant de prendre la route cette saison, il est temps de faire le point et de laisser ces 10 mauvaises habitudes au garage !

La négligence des contrôles pré-voyage

Vérifiez toujours l’état de votre véhicule avant de partir en voyage. Les pneus, les niveaux de liquide, les freins et les feux doivent être en bon état de fonctionnement pour assurer une conduite sûre. Ne sous-estimez pas l’importance d’une petite vérification préventive qui peut éviter de gros ennuis sur la route.

La conduite en mode Fast & Furious

Nous avons tou.te.s vu les films, mais la route n’est pas un circuit de course. Brûler le bitume peut sembler excitant, mais c’est aussi extrêmement dangereux et non recommandé. Évitez les accélérations brusques, les changements de voie incessants et le dépassement à toute vitesse. Respectez les limites de vitesse et conduisez prudemment pour atteindre votre destination en toute sécurité.

Le téléphone portable comme copilote

Votre téléphone est un outil précieux, mais lorsqu’il s’agit de conduire, il devrait être relégué à un rôle secondaire. Envoyer des textos, lire des notifications ou pire, parler sans kit mains libres peut détourner votre attention de la route. Mettez votre téléphone en mode « Ne pas déranger » ou utilisez des systèmes de mains libres pour rester concentré.e sur la conduite.

L’excès de bagages et un animal non sécurisé

Votre voiture n’est pas un espace de chargement illimité. Trop de bagages ou un animal non sécurisé peuvent être dangereux en cas d’arrêt brutal ou d’accident. Utilisez des filets de sécurité pour les bagages et des harnais et sièges auto adaptés pour vos animaux afin de garantir leur sécurité et la vôtre.

L’eau en bouteille oublié dans l’habitacle

Il peut sembler pratique d’avoir une bouteille d’eau à portée de main pendant un long trajet en voiture, mais laisser une bouteille en plastique exposée à la chaleur peut poser des problèmes de santé. En effet, le plastique peut libérer des produits chimiques potentiellement dangereux dans l’eau, surtout lorsque la température à l’intérieur de la voiture augmente. Pour éviter tout risque, optez pour des bouteilles réutilisables en acier inoxydable ou en verre et assurez-vous de les conserver dans un endroit frais à l’abri de la lumière directe du soleil.

La playlist pour « réveiller les morts »

La musique peut rendre le trajet plus agréable, mais une playlist trop forte peut distraire et fatiguer. Évitez les décibels excessifs. Et si vous vous sentez fatigué.e, arrêtez-vous dans un endroit sûr pour faire une pause et vous reposer. La musique ou la caféine peut donner un coup de pouce, mais rien ne remplace une véritable pause pour recharger vos batteries.

La dépendance à la climatisation

Nous aimons tou.te.s une voiture fraîche en été, mais la climatisation peut être une source de fatigue et de déshydratation si elle est utilisée de manière excessive. Essayez d’aérer la voiture lorsque cela est possible ou utilisez la climatisation de manière modérée pour éviter les changements brusques de température.

La tentation du repas au volant

Nous sommes tou.te.s pressé.e.s de continuer notre route, mais manger en conduisant peut être une distraction majeure. Les hamburgers glissants et les sodas renversés sont des accidents potentiels en attente de se produire. Prenez le temps de faire une pause pour savourer votre repas, cela fera du bien à votre estomac et à votre sécurité.

Le briquet qui dort dans la boîte à gants « au cas où »

En été, lorsque les températures à l’intérieur d’un véhicule peuvent rapidement augmenter, un briquet exposé à une chaleur excessive peut surchauffer et potentiellement exploser. Les conséquences d’une telle explosion peuvent être catastrophiques, provoquant des brûlures ou même des incendies dans le véhicule. Pour éviter ce risque, il est recommandé de ne pas entreposer de briquet dans une voiture. Cette simple précaution peut prévenir un accident tragique et garantir votre sécurité ainsi que celle de vos passager.ère.s lors des grands départs en vacances d’été.

Le combat pour la place de parking parfaite

Vous vous dites que c’est une jungle, surtout sur les aires de repos et les stations-service bondées. Chercher la place de parking la plus proche de la porte d’entrée peut sembler tentant, mais cela peut aussi être une perte de temps et de nerfs. Optez donc plutôt pour un stationnement sûr et pratique, même s’il est à quelques pas de plus de votre destination.

Préparer un voyage en voiture pour les vacances est bien plus que de simplement remplir le réservoir et de charger les bagages. C’est aussi une question de prise de conscience de nos mauvaises habitudes en voiture. Alors, cet été, faites de la sécurité une priorité lors de chaque kilomètre parcouru vers votre destination de rêve.