Cette destination surprenante où les Français rêvent de voyager en 2025

Vous avez envie de plier bagage dès 2025, mais vous ne savez pas où aller ? Délaissez le soleil et les riads de Marrakech pour découvrir d’autres horizons et tutoyer une nouvelle culture. Pour un dépaysement total, envolez-vous vers la capitale thaïlandaise, une ville aussi bouillonnante que fascinante. Selon l’étude « A Year In Travel » menée par eDreams ODIGEO, Bangkok se hisse au sommet des destinations préférées des voyageur·se·s français·es, surpassant des villes emblématiques comme New York et Tokyo. Pour assouvir vos envies d’ailleurs, succombez au charme exotique de Bangkok !

L’intérêt pour l’Asie se confirme

Vous commencez peut-être à booker vos vacances pour l’année prochaine et à explorer le globe à revers de souris. Mais pas question de laisser le hasard des « promos » vous guider. Pour 2025, les Français·es visent un point précis de la carte du monde et il ne se trouve pas sur le pourtour méditerranéen. Iels cherchent de l’étonnement, de la surprise, des paysages qui changent de l’Europe. Iels veulent poser un pied à Bangkok, en Thaïlande.

Cette tendance s’inscrit dans un intérêt croissant pour l’Asie. Une étude révèle une augmentation significative des réservations vers des métropoles asiatiques : Jakarta (+176 %), Kuala Lumpur (+115 %) et Colombo (+86 %). Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans cette évolution, 75 % des voyageur·se·s s’en inspirant pour choisir leur prochaine escapade. Alors que la Thaïlande est surtout réputée pour ses îles paradisiaques ponctuées de gros rochers, les Français·es préfèrent s’immerger dans la culture locale. Il faut dire que Bangkok est une ville éclectique, qui donne une autre vision du pays, plus authentique.

Ce qui fait le charme de Bangkok

Bangkok séduit par son mélange unique de modernité et de traditions. C’est ce qui fait l’âme de la capitale thaïlandaise. Ses gratte-ciel futuristes côtoient des temples bouddhistes ancestraux, offrant une expérience culturelle riche et diversifiée. La ville est également réputée pour sa cuisine de rue savoureuse, ses marchés animés et sa vie nocturne effervescente.

Quelle est la meilleure période pour partir ?

Pour profiter pleinement de Bangkok, il est conseillé de s’y rendre entre janvier et mars. Durant cette période, la ville bénéficie d’un ensoleillement quotidien de neuf heures, de faibles précipitations et de températures agréables oscillant entre 21°C et 34°C. Pendant cette période, la ville est également moins assaillie par les touristes. Vous aurez donc plus plaisir à visiter les lieux phares de la ville.

Les événements à ne pas manquer

Bangkok est une ville en constante ébullition. Au-delà des buildings qui épousent le ciel et des temples qui imposent leur spiritualité dans le monde urbain, Bangkok a ses propres temps forts. En voici un petit extrait :

Festival du Tourisme : en janvier, le parc Lumpini s’anime pendant cinq jours pour célébrer la culture thaïlandaise et sa gastronomie.

en janvier, le parc Lumpini s’anime pendant cinq jours pour célébrer la culture thaïlandaise et sa gastronomie. Magha Puja : en février, assistez à des cérémonies bouddhistes traditionnelles empreintes de spiritualité.

en février, assistez à des cérémonies bouddhistes traditionnelles empreintes de spiritualité. Festival des cerfs-volants : en mars, le Sanam Luang, l’une des plus grandes places de Bangkok, se pare de cerfs-volants colorés.

en mars, le Sanam Luang, l’une des plus grandes places de Bangkok, se pare de cerfs-volants colorés. Journée des éléphants : à la mi-mars, cet événement met en lumière l’importance culturelle de ces majestueux animaux en Thaïlande.

Bien préparer son voyage

Avec un vol direct depuis Paris d’environ 11 heures, Bangkok est désormais plus accessible que jamais. Les compagnies aériennes proposent régulièrement des offres attractives, rendant cette destination encore plus séduisante pour les voyageur·se·s français·es en quête d’exotisme et d’aventure. Même si Bangkok est une ville safe, vous n’êtes pas à l’abri des arnaques. Pour minimiser les risques, n’acceptez pas les propositions des chauffeurs de Tuk-Tuk. N’utilisez pas non plus votre passeport en guise de caution.

Renseignez-vous également sur les traditions pour éviter toutes ambiguïtés et mieux vous familiariser avec la vie locale. Se déchausser avant d’entrer dans un temple, s’habiller décemment dans les lieux religieux, ne pas toucher la tête des gens… Voilà autant de règles à respecter.

Si Bangkok attire autant les Français·es, c’est parce que la ville suscite une certaine curiosité. C’est une véritable plongée dans l’inconnu. Si vous voulez vraiment déconnecter de votre réalité, c’est là qu’il faut aller !