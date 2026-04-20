Pourquoi ce siège dans l’avion serait le plus exposé aux microbes, selon les médecins ?

Prendre l’avion, c’est partager un espace clos avec de nombreux voyageurs pendant plusieurs heures. Si l’expérience reste confortable et excitante pour beaucoup, certains spécialistes rappellent que le choix du siège pourrait jouer un rôle dans le niveau d’exposition aux microbes à bord.

Le siège côté allée : plus de passage, plus de contacts

Selon plusieurs médecins spécialistes des maladies infectieuses, le siège côté allée serait celui qui expose le plus aux interactions indirectes avec d’autres passagers. Le Dr Jarod Fox, spécialiste en maladies infectieuses à Orlando Health, explique que ce placement vous met directement sur le passage des voyageurs qui circulent dans la cabine. Aller aux toilettes, accéder aux bagages ou simplement se dégourdir les jambes : ces déplacements sont fréquents.

La Dre Ashley Drews, épidémiologiste au Houston Methodist, souligne également que ce siège implique davantage de contacts involontaires avec des personnes en mouvement dans l’allée. Une étude de l’université Emory indique d’ailleurs qu’environ 40 % des passagers se lèvent au moins une fois pendant un vol, et près de 20 % plusieurs fois. Autrement dit, l’allée devient une zone de circulation constante, où les croisements sont plus nombreux.

La proximité : le vrai facteur déterminant

Les experts insistent toutefois sur un point essentiel : le risque principal ne dépend pas uniquement du siège, mais surtout de la proximité avec une personne malade. Être assis à côté d’un passager infecté augmente davantage le risque que le simple fait d’être côté allée ou hublot. Les sièges situés juste à côté, devant ou derrière une personne malade peuvent donc être plus concernés, car la proximité est directe et prolongée.

Une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences montre que les interactions rapprochées entre passagers influencent fortement la probabilité d’exposition à des agents infectieux dans un avion.

Le siège côté hublot : un peu plus tranquille ?

Face à cela, le siège côté hublot est souvent présenté comme une option plus « calme ». Les personnes installées près de la fenêtre ont tendance à se lever moins souvent, ce qui réduit les contacts avec les autres voyageurs. Moins de déplacements signifie aussi moins de passages dans l’allée, donc potentiellement moins d’interactions avec des surfaces ou des personnes en mouvement.

Cependant, les spécialistes restent prudents : aucun siège ne garantit une protection totale. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le risque dépend de nombreux facteurs, comme la durée du vol, la densité de passagers ou la présence de symptômes chez certaines personnes.

Les surfaces de l’avion aussi concernées

Au-delà des sièges, plusieurs zones de l’avion sont régulièrement touchées et peuvent concentrer des micro-organismes. Les plus citées sont :

les tablettes rabattables

les accoudoirs

les écrans tactiles

les boucles de ceinture

les poignées de toilettes

Une étude menée par TravelMath a d’ailleurs montré que certaines surfaces en cabine peuvent héberger des bactéries, simplement en raison du nombre élevé de contacts tout au long d’un vol.

Quelques gestes simples pour voyager plus sereinement

Sans tomber dans l’obsession, quelques réflexes simples peuvent aider à réduire l’exposition aux microbes pendant un vol :

se laver ou se désinfecter les mains régulièrement

éviter de toucher son visage après avoir touché des surfaces

nettoyer la tablette et les accoudoirs avec une lingette adaptée

rester attentif à son état de santé après le voyage

Ces habitudes ne suppriment pas le risque, mais elles contribuent à limiter les contacts avec des agents potentiellement indésirables.

Un environnement mieux contrôlé qu’on ne le pense

Malgré ces éléments, les experts rappellent un point rassurant : les avions modernes sont équipés de systèmes de filtration de l’air très performants. Les filtres HEPA permettent de capturer une grande partie des particules en suspension et de renouveler l’air régulièrement dans la cabine. Autrement dit, même si l’exposition aux microbes n’est jamais totalement inexistante dans un espace partagé, les conditions en avion sont mieux contrôlées qu’il n’y paraît.

Au final, le siège côté allée peut exposer à plus de passages, mais le facteur clé reste toujours le même : la proximité humaine dans un espace clos.