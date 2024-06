Brûlure des coussinets : techniques efficaces pour protéger les pattes de votre chien cet été

L’été apporte avec lui des journées ensoleillées, des aventures en plein air et, bien sûr, des températures élevées. Alors que vous êtes ravi.e de profiter du beau temps avec votre fidèle compagnon à quatre pattes, il est crucial de se rappeler que la chaleur peut présenter des risques pour lui. L’un des dangers les plus sous-estimés est la brûlure des coussinets. Les surfaces chaudes comme l’asphalte, le sable et même les trottoirs peuvent devenir brûlantes sous le soleil d’été, causant des blessures sérieuses à votre animal. Voici donc quelques techniques efficaces pour protéger les pattes de votre chien cet été.

Pourquoi les coussinets de votre chien sont-ils vulnérables ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les coussinets ne sont pas des semelles épaisses et résistantes à la chaleur. Ils sont en réalité composés de peau, de graisse et de tissu conjonctif, et sont donc sensibles aux températures extrêmes.

Quand la température extérieure grimpe, les surfaces comme le bitume peuvent atteindre des températures capables de brûler les coussinets en quelques minutes. Les chiens, en plus, ne se plaignent pas toujours lorsqu’ils ressentent une gêne, ce qui peut aggraver les blessures avant que vous ne vous en rendiez compte.

Un test simple pour évaluer si le sol est trop chaud pour les pattes de votre chien consiste à poser le dos de votre main sur la surface pendant 7 secondes. Si vous ne pouvez pas maintenir votre main en place à cause de la chaleur, il est certain que c’est trop chaud pour les pattes de votre chien. De plus, soyez attentif.ve aux signes de brûlure des coussinets chez votre chien, tels que :

Léchage excessif ou morsure des pattes

ou morsure des pattes Boitement ou refus de marcher

ou refus de marcher Peau rougie, écorchée ou boursouflée sur les coussinets

ou boursouflée sur les coussinets Pleurnichements ou aboiements sans raison apparente lors de la marche

Techniques pour protéger les coussinets de votre chien

La protection des coussinets de votre chien ne nécessite pas de solutions coûteuses ou complexes. Avec quelques ajustements dans vos habitudes quotidiennes et un peu de préparation, vous pouvez faire une énorme différence dans le confort et la sécurité de votre compagnon à quatre pattes. Voici quelques méthodes éprouvées et faciles à mettre en œuvre pour garder les pattes de votre chien au frais et à l’abri des brûlures cet été.

Choisissez les bons moments pour sortir

La première et peut-être la plus simple des astuces est de planifier les promenades de votre chien durant les heures les plus fraîches de la journée. Les températures sont généralement plus clémentes tôt le matin et en fin de soirée, réduisant ainsi le risque de brûlure des coussinets. De plus, ces moments sont souvent moins fréquentés, offrant une expérience plus paisible pour vous et votre chien.

Optez pour des sentiers ombragés et des surfaces douces

Lors de vos balades, privilégiez les zones ombragées et les surfaces naturelles comme l’herbe ou les sentiers forestiers. Ces endroits restent plus frais que l’asphalte ou le béton. Si vous devez marcher sur des surfaces chaudes, essayez de garder votre chien sur les bordures en terre ou herbeuses.

Utilisez des bottines/chaussons pour chiens

Les bottines/chaussons pour chiens sont une solution pratique et de plus en plus populaire pour protéger les pattes de votre compagnon. Elles agissent comme une barrière entre les coussinets et les surfaces brûlantes. Assurez-vous de choisir des bottines/chaussons de bonne qualité, confortables et bien ajustées pour éviter les irritations. Si votre chien n’est pas habitué à porter des bottines/chaussons, commencez par de courtes sessions à la maison pour l’habituer.

Appliquez une cire protectrice

Il existe des cires spécialement conçues pour protéger les coussinets des chiens contre les éléments agressifs, y compris la chaleur. Ces produits créent une couche protectrice qui aide à prévenir les brûlures et les irritations. Appliquez la cire avant chaque sortie et assurez-vous qu’elle est bien absorbée avant de partir.

Emportez de l’eau pour rafraîchir les pattes

L’hydratation est essentielle pour votre chien, tout comme pour vous. En plus de veiller à ce que votre chien ait suffisamment d’eau à boire, emportez un vaporisateur rempli d’eau fraîche pour humidifier ses pattes lors des promenades. Cela aidera à maintenir les coussinets au frais et à réduire les risques de brûlure.

Créez des aires de jeu ombragées à la maison

Si vous avez un jardin, aménagez des zones ombragées où votre chien peut jouer et se détendre sans risque de brûlure. Utilisez des bâches, des parasols ou des tentes pour créer des espaces protégés du soleil. Les chiens adorent les endroits frais pour se reposer, surtout par temps chaud.

Que faire en cas de brûlure des coussinets ?

Malgré toutes les précautions, il est possible que votre chien subisse des brûlures aux coussinets. Si cela arrive, voici quelques étapes à suivre pour le soulager.

Rafraîchir les coussinets. Rincez les pattes de votre chien à l’eau froide pour réduire la chaleur et apaiser la douleur. Vérifier les blessures. Examinez attentivement les coussinets pour identifier les signes de brûlure, tels que des cloques ou des plaies ouvertes. Appliquer une pommade apaisante. Utilisez une crème vétérinaire ou une pommade pour les brûlures afin de favoriser la guérison et de prévenir les infections. Protéger les pattes. Évitez de marcher sur des surfaces chaudes jusqu’à ce que les coussinets soient complètement guéris. Vous pouvez également utiliser des chaussettes ou des bottines/chaussons pour protéger les pattes pendant cette période. Consulter un vétérinaire. Si les brûlures sont graves ou si vous n’êtes pas certain.e de la gravité des blessures, consultez votre vétérinaire pour un traitement approprié.

Protéger les coussinets de votre chien contre les brûlures est une tâche essentielle pour garantir son bien-être pendant l’été. Rappelez-vous, un chien heureux est un chien qui peut profiter de ses activités préférées sans douleur ni inconfort. Alors, sortez et profitez de l’été avec votre fidèle ami, tout en gardant ses précieuses pattes en sécurité !