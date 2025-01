Votre chat boude ? Ces comportements prouvent qu’il vous en veut !

Vous avez beau offrir un confort royal à votre chat, il semble vous reprocher quelque chose. Mais quoi ? Il vous tourne volontairement le dos, il fuit dès que vous essayez de le caresser et il fait la grève de la faim avec ses croquettes. Vous pouvez lui ramener la plus belle souris articulée du monde et lui concocter un délicieux festin de pâté, rien n’y fait. L’opération séduction ne prend pas. Ce félin, souvent dépeint en animal « difficile », ne boude pas inutilement (il n’est pas aussi sadique). Si votre chat vous méprise, il y a une raison. Voici comment savoir si votre chat boude ou s’il a simplement envie d’avoir la paix. Il tente peut-être de vous faire passer un message.

Il vous évite à tout prix

Un des premiers signes que votre chat boude est l’évitement. Habituellement, il viendrait se blottir contre vous pour réclamer des câlins ou se frotter contre vos jambes pour attirer votre attention. Mais lorsqu’il est dans ses mauvais jours, il a tendance à vous ignorer, à se cacher dans un coin ou sous un meuble. Il vous tourne le dos et fait comme si vous étiez transparent. Si votre chat fuit dès que vous approchez, c’est peut-être qu’il vous en veut et n’est pas encore prêt à se réconcilier.

Il ne mange plus ses croquettes

D’habitude, il a toujours le nez dans la gamelle. Et lorsqu’elle est vide, il ne manque pas de vous le faire savoir. Alors s’il refuse de manger ses croquettes, même ses préférées (celles au poulet), il est peut-être en train de manifester une forme de protestation. Cela peut être une réaction à une situation stressante, comme un changement dans son environnement, une absence prolongée de votre part ou une mauvaise expérience liée à la nourriture. Attention, cependant, si ce comportement persiste plus de 24 heures, il peut s’agir d’un signe de maladie et nécessiter une consultation vétérinaire.

Il adopte une position défensive

Quand un chat boude, il peut adopter une posture plus fermée et défensive. Alors, analysez son langage corporel. Queue gonflée, oreilles plaquées contre sa tête, ou regard froid et distant… ces signes physiques sont frappants. C’est son moyen de vous montrer qu’il se sent un peu attaqué ou ignoré. Au lieu de vous faire les yeux doux et de pédaler sur vos genoux, il vous traite comme un dangereux inconnu.

Il dort beaucoup (encore plus que la normale)

Un chat passe la moitié de sa journée à dormir. C’est son activité favorite, après la dégustation de croquettes. Cependant, si votre chat boude, il peut dépasser les 20h de sommeil journalier. Pas besoin de le chronométrer, vous allez vous faire la réflexion naturellement. Un chat qui dort excessivement peut essayer de fuir une situation stressante, tandis qu’un chat qui reste éveillé plus longtemps peut être en quête de votre attention.

Il est plus agressif

Si votre chat manifeste sa tendresse par des miaulements affectueux et des irrésistibles « ronrons », il est tout aussi démonstratif dans ses états anxieux. Il vous crache sans raison apparente et vous griffe dès que vous tentez de poser votre main sur lui. Un conseil : respectez son espace personnel et ne forcez pas le contact. Ça pourrait amplifier son stress.

Votre chat boude-t-il vraiment ? Ce n’est pas le terme exact

Dans nos yeux d’humain, un chat qui a une telle attitude est tout de suite accusé de bouder. Vous croyez peut-être qu’il vous en veut personnellement et qu’il a une dent contre vous, à tort. S’il agit ainsi, c’est avant tout pour vous indiquer un mal-être ou une contrariété. Ça surpasse la simple fâcherie passagère pour quelques croquettes manquées. À défaut de ne pas pouvoir se faire comprendre dans ses « miaous« , le chat utilise d’autres moyens de communication et de votre point de vue, ça s’apparente à de la bouderie.

Votre chat ne boude pas réellement. Il n’a pas décidé de vous déclarer une guerre silencieuse. Au contraire, il extériorise une souffrance intérieure et vous ne l’interprétez pas toujours avec justesse. Avec un traducteur de chat, ce serait beaucoup plus simple. Mais là, vous n’avez que vos yeux et votre bon sens pour en faire le constat.

Les raisons de ce comportement

Le stress, un changement dans sa routine ou dans son environnement, une mauvaise expérience (comme un transport chez le vétérinaire) ou même une impression d’ignorance peuvent provoquer ce type de comportement. Les chats adorent la routine. Il suffit d’un tout petit changement dans leur quotidien pour les déstabiliser. Derrière leur côté « j’m’en foutiste » et leur mine insensible, les chats cachent un tempérament anxieux. Il en faut peu pour leur hérisser les poils.

Les chats sont aussi très sensibles à l’énergie et aux émotions de leurs propriétaires. Si vous avez des soucis, votre chat peut le ressentir. Vos sentiments déteignent sur votre animal. Il est donc essentiel de maintenir une relation de confiance et d’attention avec lui, pour éviter qu’il ne se sente négligé.

Si vous reconnaissez votre chat dans cette description, sachez qu’il ne boude pas. Certes, ces comportements portent à confusion, mais ils en disent long sur le mal-être de votre animal.