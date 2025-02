Cet étrange animal est une star sur les réseaux sociaux

Sur Instagram, on trouve de tout : des chats aux poses hilarantes, des chiens à la bouille attendrissante, et même des cochons d’Inde coiffés comme des rockstars. Mais une créature en particulier a réussi à captiver plus de 120 000 followers avec son minois à croquer et ses acrobaties dignes d’un super-héros : Une, le phalanger volant. Ce petit marsupial fait fondre les internautes à coups de séquences attendrissantes et d’anecdotes que son humain partage.

Une espèce venue du bout du monde

Le phalanger volant n’est pas un simple écureuil mignon. Non, ce petit prodige de l’aérodynamisme nous vient tout droit d’Australie et de Nouvelle-Guinée. Son super-pouvoir ? Une membrane ultra-fine reliant ses bras à son corps, lui permettant de planer d’arbre en arbre avec une aisance incroyable. Imaginez un petit parachutiste à fourrure se propulsant d’une branche à l’autre avec un air de champion olympique : irrésistible !

Jusqu’à récemment, peu de gens connaissaient cette espèce au-delà des fans d’animaux exotiques. Grâce aux réseaux sociaux et à des comptes comme celui d’Une, les phalangers volants sont devenus de véritables vedettes du net. Leur popularité ne cesse d’augmenter, attirant les internautes en quête de contenus aussi étonnants qu’attendrissants.

Une, la star des réseaux

Il suffit de regarder une seule vidéo d’Une pour comprendre pourquoi tant de gens l’adorent. Que ce soit en train de grignoter une friandise avec ses minuscules mains ou de s’accrocher à son humain avec une confiance absolue, chaque instant partagé sur son compte Instagram est une dose pure de douceur. Certaines vidéos ont atteint des sommets en termes d’engagement : un clip où Une savoure du jus de poire a récolté pas moins de 623 000 likes et des milliers de commentaires. « Trop mignon ! », « Comment est-ce possible qu’un si petit animal me fasse autant sourire ? », la communauté d’Une est conquise.

Son humain partage aussi des conseils sur les soins à apporter à ces créatures fragiles. Par exemple, il met en avant l’importance d’un habitat bien chauffé, car les phalangers volants sont très sensibles aux variations de température. Il explique également leur alimentation spécifique, qui ne se limite pas à quelques morceaux de fruits croquants.

La face cachée du succès

Bien que les vidéos d’Une soient irrésistibles, il est essentiel de rappeler qu’un phalanger volant n’est pas un animal dit de compagnie comme un chien ou un chat. Ce sont des animaux sauvages, avec des besoins très spécifiques et un mode de vie qui, en liberté, s’articule autour de vastes espaces et d’interactions avec leurs congénères. L’engouement pour ces animaux exotiques peut mener à une augmentation de la demande pour leur adoption, parfois au détriment de leur bien-être. Des associations et des experts en bien-être animal rappellent donc qu’avant d’adopter un animal exotique, il faut bien se renseigner sur ses besoins réels.

Regarder Une planer gracieusement ou se nicher dans la main de son humain, c’est un pur instant de bonheur digital. Mais c’est aussi une invitation à mieux comprendre ces créatures venues de loin et à respecter leur nature. Si l’on peut facilement s’attacher à leur bouille adorable, il est primordial de réfléchir à l’impact de leur détention en captivité.