Ces races de chats sont presque impossibles à éduquer, mais vous allez craquer !

Les chats ne sont pas aussi disciplinés et dociles que les chiens. Ils ne vous obéissent pas toujours au doigt et à l’œil (à part si vous les amadouez avec des croquettes). Bien souvent, ce sont eux qui font régner la loi dans la maison. Cependant, dans la grande famille des félins de compagnie, il y a des races qui sont particulièrement têtues et rebelles, notamment celles qui ont une apparence « sauvage ». Focus sur ces races de chats difficiles à éduquer qui transforment chaque journée en une véritable aventure !

Le Bengal : une mini-panthère avec une énergie débordante

Majestueux, élégant et incroyablement actif, le Bengal est souvent comparé à un petit léopard domestique. Avec son pelage tacheté rappelant celui des félins sauvages, il semble tout droit sorti de la savane. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence royale : éduquer un Bengal, c’est comme vivre avec un chat hyperactif sous caféine. C’est une véritable furie. Il n’est pas rare de le voir se percher au-dessus des meubles de la cuisine ou malmener votre coussin préféré comme s’il s’agissait d’une proie.

Curieux et intelligent, ce chat a besoin de stimulation constante pour éviter l’ennui – et les bêtises ! Grimpeur invétéré, il explorera chaque recoin de votre maison, des étagères les plus hautes au moindre tiroir entrouvert. Pour canaliser son énergie, prévoyez des arbres à chats, des jouets interactifs et, si possible, un espace extérieur sécurisé.

Le Bengal fait partie des races de chats les plus difficiles à éduquer. Mais ne désespérez pas. Avec un peu de patience, vous pouvez vous faire entendre et même lui apprendre des tours, comme rapporter un jouet ou venir sur commande. Une chose est sûre : il va vous maintenir en forme. Avec lui à vos côtés, plus besoin de faire du sport.

Le Savannah : l’âme d’un aventurier

Fruit d’un croisement entre un Serval (un chat sauvage africain) et un chat domestique, le Savannah est une race fascinante. Grand, élancé et doté de magnifiques oreilles en pointe, il ressemble à un fauve miniature. Mais attention, ce félin n’est pas fait pour tout le monde (surtout si vous êtes de nature calme ou pantouflarde) ! C’est une des races de chats les plus difficiles à éduquer.

Le Savannah est connu pour son intelligence redoutable et sa personnalité intrépide. Il est aussi extrêmement attaché à ses humains, au point de les suivre partout dans la maison (oui, même dans les toilettes). Très sociable, il n’hésite pas à réclamer votre attention, parfois avec insistance (en employant la force de ses crocs).

Pour l’éduquer, il faut s’armer de patience et lui offrir une stimulation permanente. Le Savannah est plus du genre à courir partout qu’à ronfler sur le canapé. Les séances de dressage, boostées par des récompenses, peuvent transformer cet explorateur indépendant en compagnon obéissant. Cependant, le Savannah garde son âme d’animal sauvage quelque part au fond de lui. Alors, ne vous étonnez pas s’il vous ignore et n’en fait qu’à sa tête.

Le Persan : une majesté tout en douceur… mais têtue !

Avec leur petit nez retroussé, leurs grands yeux ronds et leur incroyable toison, les chats Persan attendrissent rapidement les cœurs et incarnent parfaitement le mot « mignonnerie ». Mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Sous leurs airs de félin « plan-plan » et câlin, ils ne sont pas si faciles à apprivoiser. Cette peluche vivante cache une personnalité parfois têtue et surtout très obstinée.

Le Persan est un chat calme et posé, mais il a des préférences bien arrêtées. Il sait ce qu’il veut. Par exemple, il adore le confort et n’hésitera pas à monopoliser votre canapé ou votre lit, qu’importe si vous dites « non » le doigt en l’air. Il est également assez sélectif sur les moments où il veut être choyé, et il peut vous ignorer royalement si vous le forcez.

Le Siamois : bavard, charismatique et un brin exigeant

Vous vous souvenez certainement des deux chats siamois dans « Les Aristochats » : de vrais petits cancres à quatre pattes. Ils cassent tout sur leur passage et passent le quart de leur temps à faire des bêtises. Le dessin animé exagère un tout petit peu la réalité. Ce félin élégant, avec son pelage crème et ses yeux bleu saphir, est aussi connu pour sa voix. Et quelle voix ! Le Siamois adore « discuter » avec ses humains et n’hésite pas à se faire entendre pour obtenir ce qu’il veut. C’est avec des « miaou » stridents qu’il arrive à ses fins.

Très attaché à sa famille, il déteste être laissé seul trop longtemps. Il est aussi extrêmement intelligent, ce qui en fait une des races de chat les plus faciles à éduquer… si vous savez capter son attention. Avec un Siamois, les règles de base doivent être établies tôt, car il est du genre à tester vos limites (et votre patience). Pour l’occuper, misez sur des jeux interactifs ou même des parcours d’agilité. Ce chat adore les défis et sera ravi de montrer à quel point il est brillant.

Et la race de chats la plus facile à éduquer est…

Maintenant que vous connaissez les races de chat les plus difficiles à éduquer, place à celles qui font figure d’exemples et qui ont la réputation d’être « sages ». Dans ce classement des élèves modèles figurent le Maine coon, le Ragdoll, le Sphynx, le Chartreux ou encore le Somali. Toutefois, pas question de faire la discrimination. Ce n’est pas parce qu’une race de chat est « plus capricieuse » qu’une autre, qu’il faut la blacklister. Au contraire, vous avez plus de mérite à éduquer un Bengal ou un Savanah qu’un félin dit « docile ». Et en plus votre relation en ressort grandie.

Ces races de chat aiment avoir le pouvoir et dominer la situation. Même si elles sont difficiles à éduquer, ça ne les empêche pas d’égayer votre quotidien et de vous couvrir d’amour ou de ronron. Et si vous avez des enfants, voici les races de chats « baby-friendly ».