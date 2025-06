Ils pensaient vouloir un enfant, mais cet évènement a tout changé

Ils avaient toujours pensé fonder une famille. Ils se voyaient déjà fouler le bitume avec la poussette et prendre une voix gaga au-dessus du berceau. Finalement, un chien est entré dans leur vie, et tout a basculé.

Un couple comme tant d’autres

Nate et son épouse se sont mariés jeunes, tous deux originaires des Ozarks, une chaîne de montagnes réputée des États-Unis. Fonder une famille leur semblait aller de soi. Il y avait le temps, les années devant eux. Leurs amis commençaient à avoir des enfants, les priorités changeaient, mais eux suivaient un autre chemin. Ils ont déménagé à New York, puis à La Nouvelle-Orléans, avant de revenir à New York. Ils ont voyagé, obtenu leurs passeports, avancé dans leur carrière. Et cette fameuse envie d’enfant n’est jamais venue.

À 35 et 37 ans, ils avaient pris du retard sur l’horloge biologique, selon la société. Ils ont brièvement envisagé la congélation des ovocytes. Finalement, dans ce moment charnière, c’est une envie bien différente qui s’est faite sentir. Pas celle d’un berceau, mais celle d’un museau. « Tandis que beaucoup de mes amis attrapaient la fièvre des bébés, moi, j’avais envie d’un chien », raconte l’épouse de Nate. Suite à cette révélation, le couple a rapidement troqué les tétines contre les jouets qui couinent.

L’arrivée de Delta Burke

Ils vivaient déjà avec une chatte nommée Kitty Fat Pants. C’est à La Nouvelle-Orléans qu’ils ont rencontré Delta, une chienne noire issue d’un refuge. Un mélange de labrador et de berger, timide, anxieuse, peu sociable. Ils l’ont nommé « Delta Burke », en hommage à une star des années 80.

Les premières semaines ont été éprouvantes. Delta pleurait, ne mangeait presque pas, refusait d’être caressée. L’auteure compare cette période aux nuits blanches des jeunes parents : « Je n’étais pas une mère, mais je faisais tout pour que cet animal se sente chez lui ». Peu à peu, Delta a trouvé sa place. Elle a su qu’elle était en sécurité dans son nouveau foyer. Chaque matin, elle venait saluer son humaine au réveil, truffe contre le coeur. Elle était devenue leur « doghter », leur « Deltini », leur « Madame Oreilles de Velours ». Elle était désormais de la famille.

Un amour qui comble tout

Delta a vécu avec eux à New York, en Californie, dans les plus beaux hôtels. Elle a plongé ses pattes dans l’Atlantique et le Pacifique, porté des peignoirs sur mesure. Avec elle, le couple a vécu une parentalité différente, mais pleine. Nate et son épouse ne voulaient plus d’enfants. Leur chienne leur procurait autant de bonheur qu’un bambin. « Nous avons compris que nous ne voulions pas d’enfant ».

Un jour, ils ont pris une décision symbolique : Nate a fait une vasectomie. Leur vie était désormais claire. La porte se refermait définitivement sur la parentalité humaine. Une autre – celle de l’amour animal, de la liberté et de la tendresse – était grande ouverte.

La perte d’un être cher

Quand Delta est tombée malade, le choc fut immense. Nate et son épouse ont alors planifié un dernier voyage, direction l’Oklahoma, avec un grand jardin pour elle. Comme un adieu, un chaleureux « merci ». Sauf que Delta était déjà trop affaiblie. Elle s’est éteinte dans leur ville natale, devant la cheminée, entourée de leurs proches.

Nate et son épouse lui ont dit au revoir lors d’une euthanasie douce, après quelques minutes étranges et précieuses de dernier répit. Pour garder leur chienne près d’eux et faciliter leur deuil, ils ont prélevé une mèche de poils, conservée dans un sachet plastique.

Une autre forme de parentalité

Aujourd’hui, leur maison est vide. Plus de ronflements, plus de poils, plus de lèchouilles au réveil, ni de sollicitations pour se balader. Nate et son épouse n’ont plus d’animal. Toutefois, ils savent qu’un jour, un autre compagnon viendra. Delta a laissé un vide immense, mais aussi une certitude : Nate et son épouse étaient faits pour cette vie-là, pas une autre. « Delta nous a sauvés d’une vie que nous ne voulions pas. Elle nous a donné le plan de notre avenir ».

L’histoire complète, bouleversante et racontée avec beaucoup de finesse, est à retrouver sur HuffPost.

Il n’y a ainsi pas une seule manière d’aimer, de construire une famille, de donner et recevoir. Ce couple l’a découvert aux côtés d’une chienne au regard inquiet devenue le centre de leur monde. Avec Delta, Nate et son épouse n’ont pas seulement adopté un animal : ils ont trouvé leur vérité. Comme eux, de plus en plus de couples s’épanouissent dans les yeux de leur animal.