Ces signes prouvent que votre chat vit mal l’arrivée de votre bébé

L’arrivée d’un bébé bouleverse la vie de toute la famille… y compris celle de votre chat. Votre compagnon à poil n’est peut-être pas enchanté à l’idée de partager son foyer avec ce petit être, qu’il voit davantage comme un intrus. Les chats sont des créatures sensibles et très attachées à leur routine. Face à un nouveau-né, qui pleure inlassablement et qui monopolise ses maîtres au point d’en oublier les croquettes, ils peuvent vite se sentir « délaissés ». À défaut de pouvoir se faire comprendre dans ses miaulements, voici 7 signes que votre chat vit mal l’arrivée de votre bébé.

Il se lave plus souvent

Le chat passe entre 10 et 15 % de son temps à se laver à revers de langue. C’est un acte naturel qui ne vous interpelle absolument pas. Cependant, un chat qui vit mal l’arrivée d’un bébé a tendance à se toiletter deux fois plus. Ce comportement peut même aller jusqu’à provoquer des irritations ou une perte de poils. Or, c’est seulement lorsque vous retrouvez des touffes dans tous les recoins de la maison que généralement vous vous inquiétez.

Il se cache là où il peut

Un chat qui vit mal l’arrivée d’un bébé se sent menacé et se calfeutre dans des endroits improbables. Sous le lit, dans l’armoire, derrière les rideaux… il déserte son inconditionnel panier pour des places bien dissimulées où personne ne peut le trouver. Si vous avez l’impression de jouer à cache-cache avec votre chat et de l’appeler à longueur de journée, c’est qu’il ne se sent pas à l’aise avec cet·te inconnu·e dans le berceau.

Il miaule différemment

Si votre chat semble vouloir faire concurrence aux sanglots de votre enfant, ne le disputez pas. C’est peut-être une façon d’exprimer son inconfort face aux nouveaux bruits, pleurs, et agitations liés au bébé. Ces miaulements peuvent être une tentative d’attirer votre attention ou un signe de stress. D’ailleurs, ils ont une intonation plus aiguë que d’habitude, comme s’ils mimaient une alerte assourdissante.

Il urine n’importe où

En temps normal, votre chat fait ses besoins dans sa litière ou dehors. Mais depuis que votre bébé a agrandi la famille, il déroge à cette règle de propreté. Il urine partout où il sent une odeur étrangère. Il marque ainsi son territoire pour se réapproprier son espace. Ce n’est pas pour vous embêter ou pour vous dire « eh oh, j’existe », mais bien pour se sentir en sécurité.

Son appétit change

Le stress de votre chat se lit peut-être dans sa gamelle. Qu’il délaisse ses croquettes ou qu’il en réclame toujours plus, ce changement indique un certain mal-être. Si votre chat est subitement devenu un ogre sur patte ou s’il fait une sorte de grève de la faim, c’est qu’il digère mal l’arrivée de votre bébé.

Il n’a plus envie de jouer

Vous avez beau secouer sa souris articulée préférée et agiter un bâton à plumes, votre chat ne réagit pas. Il reste les pattes croisées, à snober vos jeux et à ignorer vos tentatives de rapprochement. Ce comportement peut indiquer une forme de déprime face à la perte d’attention qu’il ressent depuis l’arrivée du bébé.

Il se montre plus agressif

Votre chat, si calme et affectueux, s’est soudainement métamorphosé en petit monstre ? Ça n’a rien d’une coïncidence. Si votre chat commence à montrer des comportements agressifs, comme griffer, à mordre ou à cracher sans raison apparente, cela peut indiquer qu’il se sent menacé par cette petite créature bruyante et imprévisible qu’est votre bébé.

Si votre chat vit mal l’arrivée de votre bébé, pas question de le laisser de côté, ou pire de lui crier dessus. Mettez-vous à sa place. Vous aimeriez que quelqu’un débarque dans votre foyer sans prévenir et vous vole la vedette ? Pas sûr. Mais rassurez-vous. Il est possible de minimiser le stress de votre chat en adoptant quelques gestes simples (et de vous faire pardonner) :

Habituation progressive : introduisez les sons (comme des pleurs) et les odeurs du bébé avant son arrivée. Vous pouvez laisser un body sale par terre.

Respect de son espace : ne modifiez pas trop brutalement son environnement habituel. Ajustez votre décoration sans brouiller les repères de votre chat.

Routine stable : les chats adorent la routine. Maintenez autant que possible ses habitudes. Si votre chat a l'habitude de se poser sur vos genoux devant la TV, laissez-le faire.

Si le chat a plein de points communs avec votre bébé (dont dormir et manger), la cohabitation n’est pas toujours évidente. Certes, votre félin semble désintéressé et ignare, mais cette arrivée soudaine peut le perturber, surtout s’il vous considère comme sa maman.