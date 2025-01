Si votre chat fait ça, c’est qu’il vous aime profondément

Le chat n’est pas toujours très expressif. En général, il se frotte contre vos jambes et vous amadoue avec ses irrésistibles « miaouh » pour avoir plus de croquettes. Mais dès que sa gamelle est pleine, il ne vous calcule plus du tout et snobe tous vos appels. Ce félin est un fin manipulateur. Cependant, même si votre chat ne semble vous aimer que lorsque vous avez le sachet de pâté en main, il vous porte bel et bien dans son cœur. Voici les signes subtils (et adorables) que votre chat vous aime profondément.

Il vous pétrit avec ses petites pattes

Ce geste, il l’exécute lorsqu’il s’installe sur vos genoux, pendant le feuilleton du soir. Ce mouvement rythmique de ses pattes sur vous, souvent accompagné d’un doux ronronnement, est un héritage de son enfance. Les chatons pétrissent le ventre de leur mère pour stimuler la production de lait. Si votre chat adulte vous pétrit, c’est qu’il vous considère comme une source de confort et de sécurité. En d’autres termes, vous êtes sa personne préférée, sa maman d’adoption. Ce n’est pas un simple réflexe, c’est un signe que votre chat vous aime profondément.

Il frotte sa tête contre vous

Non, votre chat ne vous donne pas des coups de boules pour obtenir quelque chose. Ces frottements de tête, aussi appelés « bunting », sont un geste tendre chez les chats. Les félins dits domestiques ont des glandes odorantes sur la tête qui libèrent des phéromones. Lorsqu’ils se frottent à vous, ils vous marquent comme faisant partie de leur territoire affectif. Vous êtes littéralement leur propriété !

Il vous suit partout, même aux toilettes !

Votre chat est un véritable pot de colle. Tant et si bien que vous avez hésité à le baptiser « velcro » ou « gluglu ». Si votre chat vous suit dans chaque pièce, y compris dans des endroits où vous espériez un peu de tranquillité, comme la salle de bain, cela témoigne de son attachement profond. Il ne veut tout simplement pas vous perdre de vue et adore être à vos côtés. C’est le signe que votre chat vous aime comme personne. Il ne reste pas dans vos pattes dans l’attente d’une friandise. Votre présence le rassure.

Il cligne lentement des yeux en vous regardant

Les experts en comportement félin appellent ce geste le « bisou de chat ». Lorsque votre chat vous fixe et cligne lentement des yeux, il exprime sa confiance et son affection. Répondez-lui par un clignement lent pour lui montrer que vous aussi, vous l’aimez. Le langage corporel vaut plus que des mots, surtout chez votre boule de poil !

Il vous apporte des « cadeaux »

De votre point de vue, cette souris à moitié éventrée sur le paillasson est juste un cadavre de plus que vous devez nettoyer. Mais pour votre félin, c’est un trophée, pour vous remercier de vos bons et loyaux services. Si votre chat vous dépose un jouet, un insecte ou, dans les pires cas, un petit animal qu’il a capturé, il ne cherche pas à vous effrayer. Il s’agit en réalité d’une preuve d’amour (un peu glauque, certes). Il partage avec vous ce qu’il considère comme un trésor. C’est sa manière de prendre soin de vous.

Il vous mordille doucement

C’est une manière un peu « sadique » pour votre chat de vous dire qu’il vous aime. Contrairement aux morsures agressives, ces petits mordillements sont une façon pour votre chat de jouer ou d’exprimer son affection. C’est un geste tendre et spontané, un peu comme une caresse avec les dents. En revanche, si votre chat plante ses crocs dans votre main au point de vous faire saigner, c’est peut-être son instinct de prédateur qui reprend le dessus. Ça s’appelle le syndrome du tigre.

Il expose son ventre (mais pas toujours pour les caresses)

Si votre chat dort sur le dos, les flancs vers le plafond, c’est qu’il vous aime et pas qu’un peu. Montrer son ventre est un geste de vulnérabilité chez le chat. Cela signifie qu’il a une confiance totale en vous. Mais attention : cela ne veut pas forcément dire qu’il veut des caresses à cet endroit précis ! Ce n’est pas toujours une invitation aux gratouilles. Observez ses réactions avant d’agiter vos doigts sur sa bedaine.

Il dort sur vous ou à proximité

Le chat dort la moitié de la journée. Dans la maison, il a plein d’endroits confortables à sa disposition, mais si vous n’y êtes pas, ça ne vaut pas le coup d’y installer. S’il choisit de dormir sur vos genoux, dans votre lit ou à côté de vous, c’est qu’il se sent parfaitement en sécurité avec vous. Si votre chat vous aime sincèrement, vous connaissez ce moment critique où vous devez vous lever, mais vous n’osez pas bouger pour ne pas le déranger.

Il ronronne dès que vous êtes près de lui

Le ronronnement n’est pas qu’un bruit agréable : c’est aussi un signal d’apaisement et de bonheur chez les chats. Si votre chat ronronne dès qu’il est près de vous ou sur vos genoux, c’est sa manière de vous dire qu’il est heureux et qu’il se sent bien en votre présence. Ce doux moteur veut dire « je t’aime » en langage chat.

Ce n’est pas parce que votre chat vous ignore quand vous l’appelez ou qu’il fuit vos bisous baveux qu’il ne vous aime pas. Il est moins démonstratif que le chien, c’est vrai, mais il ne vous échangerait pour rien au monde, pas même des croquettes illimitées.