Il revient dans toutes les trousses beauté : l’accessoire vintage qui fait un chignon parfait

Coiffure
Kimia Zarifi/Unsplash

Cet automne 2025, le French Pin (ou pince à chignon), un accessoire capillaire ancien remis au goût du jour, s’impose comme la solution express pour un chignon chic, plébiscité sur les réseaux sociaux et par les professionnels de la coiffure.

Le French Pin, star du chignon automnal

Longtemps oublié dans les boîtes à bijoux de nos grands-mères, ce pic en forme de U – souvent en métal doré, argenté ou en écaille – permet de fixer un chignon banane en un geste rapide et sans élastique. Simple d’utilisation, il conquiert aussi bien les chevelures lisses que bouclées, offrant un look minimaliste ou bohème selon le style de coiffure adopté.

 

Une tendance vintage qui fait le buzz sur les réseaux sociaux

Sur TikTok, le French Pin (ou pince à chignon) cumule des millions de vues, preuve de son succès auprès des beauty addicts qui recherchent des coiffures rapides et élégantes au quotidien. Son côté rétro-modernisé séduit, avec des versions allant de l’accessoire basique à de véritables bijoux capillaires, adaptés à toutes les occasions.

 

Comment adopter le French Pin ?

Pour un chignon dit parfait, il suffit de rassembler la chevelure à l’arrière, de la twister autour d’un doigt, puis de planter le French Pin (ou pince à chignon) dans le sens inverse pour un maintien optimal, avec la possibilité de laisser échapper quelques mèches pour un effet naturel et décontracté. Ce geste simple promet des matins moins stressants et une touche d’élégance instantanée sans effort.

En résumé, l’automne 2025 est définitivement placé sous le signe du « less is more » en coiffure, avec le retour en force du French Pin (ou pince à chignon), cet accessoire vintage à adopter absolument pour maîtriser le chignon dit parfait.

