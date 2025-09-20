Les coupes au carré à adopter en septembre pour booster votre confiance partout où vous allez

L’automne arrive et avec lui, l’envie parfois de changement. Septembre est le mois parfait pour repartir sur de nouvelles bases, que ce soit au bureau ou dans vos projets personnels. Et si la clé pour rayonner partout où vous allez se cachait dans une coupe de cheveux ? Spoiler : oui, et elle porte un nom intemporel et puissant – le carré.

Pourquoi le carré booste la confiance

Le carré n’a rien de banal. Il se réinvente sans cesse, et c’est peut-être pour cela qu’il reste un incontournable depuis des décennies. De Coco Chanel aux célébrités actuelles, cette coupe est synonyme d’assurance et de style. Le secret de son succès ? Elle met en valeur toutes les formes de visage et toutes les textures de cheveux. Que vos cheveux soient lisses, ondulés ou bouclés, vous trouverez forcément une variation qui sublimera vos atouts naturels.

Adopter un carré, ce n’est pas seulement changer de coiffure, c’est aussi adopter un état d’esprit. Cette coupe, qu’elle soit stricte, floue ou audacieuse, donne un sentiment de renouveau. Elle redessine le visage, attire le regard et crée une impression immédiate de style affirmé. En d’autres termes, le carré n’est pas juste esthétique : il devient une extension de votre assurance.

Le carré classique : sobre mais redoutablement élégant

Parfois, c’est la simplicité qui fait le plus d’effet. Le carré droit, coupé au niveau de la mâchoire ou légèrement plus bas, est un choix sûr pour les personnes qui souhaitent un style net et affirmé. Cette coupe encadre le visage, met en avant votre regard et donne instantanément une allure sophistiquée. En septembre, il est idéal pour affronter les réunions de rentrée avec assurance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jesta ASSADI HILLMANN 💍 (@jesta_hillmann)

Le carré flou : la liberté incarnée

Si vous aimez l’effet coiffé-décoiffé, le carré flou est votre allié. Avec ses longueurs effilées et ses ondulations légères, il apporte du mouvement et une dose de fraîcheur à votre style. Cette version plus bohème est parfaite pour les personnes qui veulent un look chic, mais sans effort. On dit souvent que ce carré respire la liberté : il vous permet d’être vous-même, sans chercher la perfection, et cela se voit.

Le carré plongeant : audace et modernité

Envie de sortir du lot ? Le carré plongeant, avec ses mèches plus longues à l’avant et plus courtes à l’arrière, est un symbole d’assurance. Il allonge le cou, affine le visage et donne une allure dynamique. C’est la coupe idéale si vous voulez montrer que vous êtes prête à prendre les devants. En septembre, c’est un peu le carré « girlboss » par excellence.

Le carré long (ou « lob ») : le juste équilibre

Pour les personnes qui hésitent à couper trop court, le carré long est la solution parfaite. Cette coupe arrive généralement entre les épaules et la clavicule, ce qui offre une grande liberté de coiffage : lisse pour un look élégant, ondulé pour un côté décontracté, attaché pour varier les plaisirs. En plus, il met en valeur toutes les morphologies et convient aussi bien aux cheveux fins qu’épais. Bref, c’est le compromis idéal.

Le carré bouclé : la célébration des textures naturelles

Pendant trop longtemps, on a pensé que le carré n’était réservé qu’aux cheveux raides. Aujourd’hui, place à la diversité ! Les cheveux bouclés ou crépus se parent eux aussi de magnifiques carrés volumineux, qui respirent la confiance et l’authenticité. Afficher fièrement ses boucles, c’est affirmer sa singularité – et c’est exactement ce qu’il faut pour briller en septembre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Salon de coiffure au Canal St Martin (@rvegetalparis)

Comment choisir son carré

Le secret pour trouver « votre » carré, c’est de tenir compte de votre morphologie et de votre mode de vie. Vous avez un visage rond ? Le carré plongeant structure. Vous avez des traits anguleux ? Le carré flou adoucit. Vous manquez de temps le matin ? Optez pour une version facile à entretenir, comme le lob. L’idée n’est pas de suivre une tendance aveuglément, mais de trouver la coupe qui vous fait vous sentir bien, partout où vous allez.

En définitive, septembre est souvent associé à la rentrée et à une énergie renouvelée. Alors pourquoi ne pas marquer ce moment par une transformation capillaire ? Le carré est une coupe polyvalente, moderne et terriblement flatteuse, qui a le pouvoir de booster votre confiance dès le premier regard dans le miroir.