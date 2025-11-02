Le syndrome du salon de coiffure : ce geste anodin qui peut provoquer un AVC

Lieu hospitalier où l’on se fait masser le crâne et chouchouter les cheveux, le salon de coiffure cache pourtant un danger insoupçonné. Un simple shampoing, censé être le summum de la relaxation, peut vous coûter la vie. Vincent, 39 ans, en a fait la sombre expérience. Victime d’un AVC après avoir penché sa nuque dans le bac à shampoing, il avertit sur le syndrome du salon de coiffure.

Quand un simple shampoing vire au drame

« Est-ce que vous avez été chez le coiffeur récemment ? ». C’est la première question que les médecins ont posée à Vincent sur son lit d’hôpital. Une interrogation totalement hors sujet pour l’homme de 39 ans, qui se remettait doucement d’un AVC. Il ne comprenait pas ce que le coiffeur venait faire dans l’histoire. Pourtant, aussi improbable que cela puisse paraître, il y a bien un lien. Un passage sur le siège d’un salon de coiffure peut vous envoyer sur la civière des pompiers. La veille, vous portez la chasuble noire à scratch et le lendemain, vous vous retrouvez avec la chemise immaculée du malade sur les épaules.

C’est ce qui est arrivé à Vincent, qui ne risque pas de remettre les pieds chez le coiffeur de si tôt. Comme à son habitude, il a pris rendez-vous chez le coiffeur pour raccourcir ses cheveux et réactualiser un peu son reflet. Un moment agréable qui a rapidement viré au cauchemar. Quelques jours plus tard, Vincent est victime d’un AVC et se retrouve avec des capacités réduites à cause d’un shampoing.

Sur les réseaux sociaux, il s’attèle à faire de la prévention sur un phénomène rare mais réel : le syndrome du salon de coiffure. Au-delà d’être particulièrement inconfortable, le bac, dans lequel le coiffeur nettoie nos cheveux et fait mousser ses produits, peut être fatal. « Cette position peut étirer ou comprimer les artères du cou, et dans de rares cas, provoquer une dissection artérielle, à l’origine d’un AVC », développe Julien dans une vidéo d’alerte.

Une mauvaise position du cou à l’origine de l’AVC ?

Caler sa nuque dans le bac à shampoing n’est pas une partie de plaisir. Même si les doigts habiles de la coiffeuse nous font rapidement oublier la gêne de ce lavabo professionnel, on a hâte que le calvaire se termine. Et c’est justement pendant cette étape clé de la mise en beauté que l’impensable se produit. Comme l’indique la Haute Autorité de Santé, l’AVC est lié à l’obstruction d’une artère cérébrale ou à la rupture d’un vaisseau sanguin cérébral. Autrement dit, le sang n’arrive plus jusqu’au cerveau ou y parvient difficilement.

« Le syndrome du coiffeur peut survenir lorsque le cou est en hyperextension ou en position inconfortable, ce qui comprime ou endommage les artères cervicales qui traversent le cou et irriguent le cerveau. Cette perturbation du flux sanguin peut entraîner des symptômes tels que des étourdissements, une vision floue, des engourdissements, des troubles de l’élocution, voire un AVC complet », indique Dr Arun L Naik, neurochirurgien en Inde.

Heureusement, tous les shampoings ne se terminent pas aussi tragiquement. Le syndrome du salon de coiffure relève de l’exception donc pas question de psychoter lorsque vous prenez place dans le bac. En revanche, vous pouvez limiter les risques. Au salon de coiffure aussi, il y a des gestes qui sauvent.

Les précautions à prendre au salon de coiffure

En ayant désormais connaissance du syndrome du salon de coiffure, vous allez peut-être vouloir couper vos pointes et faire vos couleurs en totale autonomie comme à l’ère du confinement. Cependant, inutile d’adopter un choix aussi radical. Il vous suffit d’appliquer ces règles de bonne pratique pour apprécier cette parenthèse bien-être, sans arrière-pensée.

Demandez à ajuster la position du lavabo ou la hauteur de la chaise. Comme on dit, le client est roi donc si vous sentez une forte tension dans votre nuque, n’hésitez pas à le signaler. Le coiffeur se chargera de régler son matériel en conséquence.

Faites des pauses. Si vous avez demandé une panoplie de soins, redressez-vous entre deux masques réparateurs et soulagez votre cou en faisant des petits mouvements.

Surveillez les symptômes. Si vous ressentez des vertiges anormaux après le shampoing, ne remettez pas ça sur le compte de la zénitude et informez les professionnels autour.

Quand on se rend chez le coiffeur, on s’attend à sortir avec une nouvelle tête, pas à finir sur un brancard, relié à des perfusions. Cependant, le syndrome du salon de coiffure, aussi inquiétant soit-il, n’a rien de coutumier.