Inspirée des Beatles, cette coupe culte signe un comeback inattendu

La mode est un éternel recommencement, et le monde de la coiffure ne fait pas exception. Après avoir dominé les scènes musicales et les rues dans les années 60, une coupe emblématique, dont l’héritage est étroitement lié aux Beatles, fait un retour remarqué : le « pageboy bob », ou la « coupe au bol » revisitée.

Les racines historiques d’une coiffure intemporelle

Le terme « pageboy » fait référence aux jeunes servants médiévaux dont la coupe de cheveux était traditionnellement courte et droite, retombant au niveau du menton ou des oreilles. Cependant, c’est dans les années 1960 que cette coupe connaît une véritable explosion de popularité, notamment grâce à des figures emblématiques comme les membres des Beatles. Des icônes de la mode et du cinéma, telles que Twiggy ou Mary Quant, ont également contribué à ancrer cette coupe dans l’imaginaire collectif.

La renaissance du pageboy en 2025 : modernité et fluidité

Si la version originale du pageboy était souvent très structurée et graphique, le modèle de 2025 gagne en souplesse et en naturel. Les coiffeurs et stylistes capillaires observent une tendance vers des lignes plus douces, des textures moins rigides et des mouvements plus fluides. La coupe s’adapte désormais à différentes longueurs. La frange, élément clé de cette coupe, se réinvente également. Elle peut être effilée, asymétrique, ou même adopter un style « rideau » plus léger, s’adaptant à la forme du visage.

Plébiscitée par les célébrités et les influenceurs

Le retour en force du pageboy ne passe pas inaperçu sur les tapis rouges et les réseaux sociaux. De nombreuses célébrités et figures de la mode ont déjà adopté des variations de cette coupe, prouvant son adaptabilité et son potentiel stylistique. Certaines optent pour une version plus courte et graphique, rappelant les coupes des sixties, tandis que d’autres préfèrent une longueur plus audacieuse et texturée.

Le pageboy est plus qu’une simple coiffure : c’est un clin d’œil à une époque révolue, réinterprété pour le présent, offrant un équilibre parfait entre audace et élégance. Son retour inattendu confirme que les classiques ont toujours leur place, à condition de savoir se réinventer.