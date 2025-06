« On ne la reconnait pas » : Scarlett Johansson ose une coupe inattendue

La team bob s’agrandit, et pas avec n’importe qui : Scarlett Johansson vient de faire une apparition remarquée avec une toute nouvelle coiffure qui tranche radicalement avec ses looks habituels. Finis les cheveux longs et lisses, l’actrice américaine arbore maintenant un curly bob très court, une coupe qui lui va à ravir.

Un look vintage assumé

Aperçue sur le tournage du film Paper Tiger à New York aux côtés de l’acteur Miles Teller comme l’explique Byrdie, Scarlett Johansson a fait sensation avec ce nouveau look capillaire. Le carré lui arrive juste au niveau du menton et les boucles, visiblement travaillées avec précision, offrent une allure rétro irrésistible. Cette transformation spectaculaire n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux, où les internautes, surpris, ont partagé leur enthousiasme : « On ne la reconnaît pas ! »

Ce changement de coiffure serait motivé par les exigences de son rôle dans Paper Tiger. Pour incarner ce nouveau personnage, l’actrice a troqué ses longueurs pour une coupe courte asymétrique et volumineuse. La raie au milieu structure le visage tandis qu’une mèche plus courte sur le devant renforce l’effet vintage, rappelant les coiffures emblématiques des années 80. Elle complète ce look avec une paire de lunettes de vue XXL et un maquillage discret, misant tout sur une bouche rosée.

Scarlett Johansson steps out with a dramatic curly bob haircut and looks just like Princess Diana pic.twitter.com/bxvNG3xkOy — Harish Chandra (@HarishChan20246) June 10, 2025

Un modèle capillaire inspirant

Le succès du bob ne se dément pas. Versatile, pratique et toujours chic, cette coupe s’adapte à tous les types de cheveux et à toutes les morphologies. Avant Scarlett Johansson, d’autres célébrités ont cédé à la tentation du bob : Julianne Moore avec un blunt bob, Halle Berry avec un summer bob tout en décontraction, mais aussi Madonna, Sabrina Carpenter, Laura Smet ou encore Nicole Kidman. Autant de variations qui prouvent que le carré est loin d’avoir dit son dernier mot.

Le curly bob porté par Scarlett Johansson rappelle que cette coupe ne s’adresse pas uniquement aux cheveux raides. Bien au contraire, les boucles apportent du mouvement, du volume et une touche de caractère. Travaillés au fer ou aux bigoudis, les cheveux frisent l’élégance old school sans jamais tomber dans le démodé. Parfait pour l’été, ce style court et aéré dégage la nuque tout en restant ultra tendance.

Un retour gagnant pour la star

Qu’il s’agisse d’une perruque ou d’une vraie transformation, le nouveau look de Scarlett Johansson marque les esprits. L’actrice, connue pour ses choix audacieux tant au cinéma que dans la mode, confirme une fois de plus son statut d’icône de style. Avec ce curly bob, elle insuffle un vent de fraîcheur et de nostalgie, rappelant les stars hollywoodiennes d’antan tout en restant résolument moderne. Habituée aux coupes courtes, Scarlett Johanson prouve que la féminité ne réside pas uniquement dans les pointes.

En somme, ce nouveau look est une véritable inspiration pour toutes celles qui souhaitent oser le changement cet été. Le curly bob pourrait bien devenir la coupe emblématique de la saison.