Amputée d’une main, elle redéfinit les limites avec ses tutos coiffures inspirants

Dans un monde où la perfection est souvent « l’objectif ultime », il y a des personnes qui bousculent cette norme et prouvent que la beauté réside dans l’authenticité. Gemma Adby, originaire de Slough en Angleterre, est l’une de ces personnes lumineuses qui ne cesse de repousser les frontières de l’impossible. Amputée d’une main, elle a trouvé sa voie dans le monde de la mode et des réseaux sociaux, mais avec une approche qui dépasse largement son handicap. Aujourd’hui, elle partage – entre autres – des conseils coiffures inspirants, prouvant qu’avec une seule main tout est possible ; et surtout, qu’aucune limite ne devrait jamais freiner la créativité.

Une enfance marquée par un complexe

Lorsque l’on grandit avec un handicap, il est difficile d’échapper aux regards des autres, aux jugements, et parfois aux remarques qui laissent des cicatrices. Gemma Adby ne fait pas exception à la règle. Enfant, elle se sentait souvent différente. « Porter un haut à manches courtes, c’était impensable pour moi », confie-t-elle au média MyLondon. Comme beaucoup de jeunes en quête d’acceptation, elle a longtemps caché sa différence par honte, jusqu’à ce que l’amour inébranlable de ses parents vienne contrebalancer ses doutes.

« Mes parents ne m’ont jamais traitée différemment. Ils ont toujours fait en sorte que je me sente aimée et qu’il n’y ait pas de limites à ce que je pouvais accomplir », raconte Gemma. C’est en dehors de la sphère familiale, dans le monde extérieur, que Gemma a ressenti la stigmatisation de son handicap, notamment à l’école, où ses camarades la regardaient souvent avec scepticisme. Mais au lieu de se laisser abattre par ces jugements, Gemma a choisi de relever le défi : prouver que ses capacités étaient bien plus grandes que les préjugés des autres. Ainsi est née cette mentalité de combativité, un désir de démontrer que rien ne l’arrêterait.

La mode comme moyen d’expression

Aujourd’hui, Gemma Adby a non seulement accepté sa différence, mais l’a transformée en un véritable atout. En signant avec l’agence « Zebedee Management », qui représente des mannequins en situation de handicap, elle fait partie d’un mouvement plus large visant à casser les codes de la mode traditionnelle. À travers ses photos et ses posts Instagram (@gemmaadby), elle déconstruit les stéréotypes sur le handicap et la beauté.

Pour Gemma, l’objectif n’est pas de se faire connaître uniquement en raison de son handicap, mais de prouver qu’une personne avec une main peut aussi être belle, forte et créative. « Je veux être le modèle que je n’ai jamais eu étant enfant », dit-elle avec détermination. Elle se montre sous son vrai jour, sans filtre, avec une confiance en soi qui inspire ses milliers de followers.

Des tutos coiffures pour redéfinir les limites

Gemma ne s’arrête d’ailleurs pas là. Son compte Instagram @gemmaadby est bien plus qu’une vitrine de ses photos de mode : c’est un lieu où elle partage des moments de sa vie quotidienne et offre des conseils pratiques à ses abonné.e.s. En cette fin d’année 2024, elle a décidé de lancer une série de 10 tutos coiffures baptisée « Coiffure facile que tout le monde peut faire (même moi avec une main) ». Cette série est une véritable ode à la simplicité et à la créativité, montrant que les coiffures, aussi sophistiquées soient-elles, ne sont pas réservées aux personnes qui ont deux mains fonctionnelles.

À ce jour, Gemma a déjà partagé 5 tutos coiffures sur son compte @gemmaadby. L’objectif est clair : inspirer et démontrer que l’on peut être tout aussi stylée, même avec un handicap. « Quand j’ai lancé mon compte Instagram, je voulais conscientiser les gens sur mon bras et inspirer à travers mes photos. Mais je veux aussi montrer que je suis bien plus que mon handicap. Nous sommes tou.te.s uniques, et mon handicap fait partie de ce qui me rend singulière », explique-t-elle. Ses vidéos coiffures sont une invitation à dépasser les limites imposées par les autres et à célébrer la beauté de chacun.e, peu importe nos particularités.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Une source d’inspiration pour les Fêtes

Les Fêtes de fin d’année approchent à grands pas, alors si vous cherchez des idées de coiffures originales mais simples à réaliser, les tutos de Gemma sont là pour vous. Que vous soyez à la recherche d’un look élégant ou décontracté, ses conseils vous guideront étape par étape. Et si l’idée de faire une coiffure compliquée avec une seule main vous effraie, n’ayez crainte : Gemma prouve que tout est possible avec un peu de créativité et de patience.

À travers son parcours et ses tutos, Gemma Adby redéfinit les notions de beauté, de mode et de handicap. Elle montre qu’il n’existe pas de limites à l’ambition, et que la beauté réside dans l’authenticité et la confiance en soi. Alors, pourquoi ne pas adopter la mentalité de Gemma et oser rêver grand, même face à l’adversité ?