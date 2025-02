Cette nouvelle coupe de cheveux qui porte le nom d’un poisson fait sensation !

La « jellyfish haircut », ou « coupe méduse » en français, s’impose comme la tendance capillaire phare de 2025, et elle n’a pas fini de défrayer la chronique. Après plusieurs années de domination de la « coupe shag », voilà qu’une nouvelle coupe, tout en contraste et en audace, se fait une place de choix dans les tendances capillaires. Zoom sur la coupe qui fait sensation !

Une structure en deux parties distinctes

La « jellyfish haircut » s’est imposée sous les projecteurs lors de la 67e cérémonie des Grammy Awards, le 2 février 2025, où elle a été adoptée par plusieurs célébrités. Cette coupe audacieuse arbore une structure en deux niveaux bien distincts qui donne un effet visuel surprenant :

une partie supérieure courte et géométrique, juste au niveau des oreilles

et une partie inférieure longuissime, comme les tentacules d’une méduse flottant gracieusement dans l’eau.

Cette coupe rappelle ainsi l’aspect intrigant et presque hypnotisant des méduses, et c’est exactement cette dualité qui la rend si captivante. Un côté chic, un côté sauvage : voilà l’esprit de la coupe « jellyfish ». C’est un peu comme un cocktail parfait entre audace et sophistication, le tout dans une coupe qui, une fois adoptée, vous donne immédiatement une personnalité à part. Impossible de passer inaperçu, tout comme les méduses qui ne peuvent être ignorées quand elles nagent dans les mers tropicales.

Une coiffure polyvalente et adaptable

La « jellyfish haircut » n’est pas réservée à une « élite capillaire » ou à des types de cheveux bien spécifiques. Non, cette coupe peut tout à fait s’adapter à tous les types de cheveux, des plus fins aux plus épais, en passant par les cheveux frisés ou bouclés. D’ailleurs, l’une des raisons pour lesquelles elle est si populaire, c’est justement sa polyvalence. Que vous ayez des cheveux lisses, crépus ou encore bouclés, la coupe s’ajuste à chaque texture avec style.

Vous pouvez même l’arborer avec une raie au milieu ou sur le côté, et pourquoi pas ajouter une petite frange pour donner un côté encore « plus funky » à votre look. Cette coupe se prête à toutes sortes de variations stylistiques. Vous pouvez jouer avec les longueurs, les textures, et même l’intensité du contraste entre les deux parties. La clé réside dans l’équilibre, et c’est là que l’expertise des professionnels entre en jeu.

L’adoption par les stars

Les Grammy Awards 2025 ont été le terrain de jeu idéal pour la « jellyfish haircut ». Des stars comme Miley Cyrus, Lady Gaga, Billie Eilish ont fait de cette coupe un véritable statement capillaire. Et ces célébrités ne sont pas les seules à avoir succombé au charme de la « jellyfish haircut ». Des actrices comme Kerry Washington et Nicole Kidman avaient déjà adopté cette coupe quelques mois auparavant, prouvant ainsi que le style n’a pas de limite d’âge ni de statut social.

La « jellyfish haircut » est un véritable phénomène générationnel, porté par une multitude de stars et qui fait le buzz sur toutes les plateformes, notamment sur TikTok, où elle a explosé avant d’envahir les podiums et les tapis rouges.

Entretien et réalisation

L’entretien de la « jellyfish haircut » nécessite un certain suivi, surtout pour maintenir la perfection des deux niveaux. Un petit passage régulier chez votre coiffeur sera en effet nécessaire pour ne pas perdre l’équilibre entre les longueurs. Si vous n’êtes pas encore prête pour un look aussi audacieux, il est tout à fait possible de commencer doucement, avec une version plus discrète de la coupe, avant de vous laisser emporter par l’appel de la mer et de ses tentacules.

Une mise en garde s’impose : confiez cette coupe à un professionnel expérimenté. Son exécution demande de la technique et une certaine maîtrise, car les deux niveaux de la coupe doivent parfaitement se compléter sans jamais se confondre. Une coupe mal réalisée pourrait vite virer au cauchemar capillaire.

La « jellyfish haircut » s’impose sans équivoque comme la coupe capillaire phare de 2025. Elle incarne une nouvelle vision de la beauté capillaire, où l’audace et la singularité prennent le pas sur les codes traditionnels. Grâce à sa popularité croissante chez les célébrités, cette coupe ne cesse de prouver qu’elle a bel et bien trouvé sa place dans le cœur des fashionistas. Alors, êtes-vous prête à faire le grand plongeon ?