Ces carrés coréens vont vous donner envie de tout couper

Signe d’assurance et de renouveau, le carré s’impose comme la coupe phare de 2025 en Corée du Sud. Il se réinvente à travers les looks affirmés de célébrités coréennes qui n’ont pas peur de jouer avec les textures et les volumes. Ces 7 déclinaisons de carrés repérées sur des stars coréennes risquent fort de vous faire dire adieu à vos longueurs.

1. Le carré nuageux de IU : doux, mais affirmé

La chanteuse de K-pop IU l’a prouvé cette année : le carré peut être sage, mais jamais ennuyeux. Sans frange ni extravagance, sa coupe tout en rondeur valorise la structure du visage tout en ajoutant une touche poétique. Une coupe idéale pour les personnes qui aiment plutôt l’élégance discrète.

2. Le carré court texturé de Choa : frais et lumineux

L’ancienne chanteuse du girl group sud-coréen de K-pop AOA revient sous les projecteurs avec un carré blond platine très court, texturé et dynamique. Entre pixie long et carré court, sa coupe donne un coup de peps immédiat au visage. Parfait pour un joli changement.

3. Le carré flou de Park Shin Hye : entre décontraction et chic

L’actrice coréenne Park Shin Hye adopte un carré à la base du cou, subtilement effilé et coiffé d’une frange droite. Une coiffure pensée pour les journées actives, qui reste impeccable même sans brushing. Le bon compromis pour les personnes qui veulent du style sans y passer des heures.

4. Le carré rétro de Song Hye Kyo : glamour millimétré

Avec ses lignes arrondies et sa mèche latérale sculptée, le carré de l’icône du film « Dark Nuns » flirte avec les codes vintage. Associé à un maquillage nude et à des boucles discrètes, c’est une version sophistiquée du carré.

5. Le carré wavy de Momo (TWICE) : volume et caractère

La chanteuse et danseuse japonaise Momo opte pour une coupe qui mixe parfaitement carré structuré et ondulations naturelles. Ce style donne une impression de mouvement constant, parfait pour insuffler un peu d’énergie à un look quotidien. Et bonne nouvelle : il s’adapte à toutes les textures de cheveux.

6. Le carré boyish de Lee Da Hee : effet couture

L’actrice connue pour son rôle dans « The Divorce Insurance » s’affiche avec une coupe au menton ultra droite, avec une raie de côté très marquée. Un style minimaliste qui dégage le visage et donne un effet très couture. Avis aux fans de looks urbains et épurés.

7. Le carré graphique de Jiyu (KiiiKiii) : ultra-moderne

Avec sa couleur rouge cuivré et ses mèches déstructurées, la jeune idole Jiyu impose un carré déconstruit qui casse les codes. Une coupe pensée pour les personnes qui veulent expérimenter, affirmer leur personnalité et sortir du cadre.

Polyvalent, flatteur, adapté à toutes les natures de cheveux, le carré version coréenne incarne en 2025 une nouvelle forme de liberté stylistique. Court, mais puissant, simple, mais expressif, il est prêt à s’adapter à votre mood. Osez-vous ?