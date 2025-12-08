Populaire dans les années 1990, cette coupe de cheveux culte signe un retour inattendu

Coiffure
Léa Michel
Le pixie cut, cette coupe courte audacieuse popularisée dans les années 1990 par des icônes comme Kate Moss, Winona Ryder et Liv Tyler, fait un retour en force en 2025. Symbole de rébellion et d’élégance moderne, elle envahit les podiums, les réseaux sociaux et les salons de coiffure, portée par une vague nostalgique grunge.​

Origines et apogée dans les nineties

Née dans les années 1950 avec Audrey Hepburn dans Vacances romaines, la pixie cut atteint son sommet dans les années 90. Twiggy, Naomi Campbell et les it-girls de l’époque en font un must-have, mêlant androgynie et féminité. Cette coupe courte, avec plus de longueur sur le dessus et dégradée sur les côtés, incarne l’esprit libre et edgy de la décennie.​

Pourquoi ce comeback inattendu ?

En 2025, Pinterest note une explosion des recherches sur les tendances 90s, boostée par l’esthétique grunge et messy qui détrône la « clean girl ». Des variantes comme la pixie XS juvénile ou asymétrique séduisent pour leur praticité et leur pouvoir rajeunissant, idéales pour dégager le visage et sublimer les traits.​

Les stars qui la portent aujourd’hui

Emma Stone fait sensation avec une pixie nostalgique inspirée de Winona Ryder, tandis que Halle Berry et Scarlett Johansson prouvent sa polyvalence intemporelle. Rock, glamour ou structurée, elle s’adapte à tous les styles, des podiums Hermès aux tapis rouges.​

Le pixie cut des années 90 n’est pas qu’un revival : c’est une affirmation de confiance, pratique et stylée, qui rajeunit et libère. Prête à oser les ciseaux pour ce retour triomphal ?

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Voici la teinte de mèches parfaite pour sublimer vos cheveux gris

