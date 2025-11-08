Cristina Cordula : l’histoire inattendue derrière sa coupe courte iconique

Sa coupe de cheveux fait partie de son identité. C’est sa signature esthétique. Le public a toujours connu Cristina Cordula avec sa coupe courte. Pourtant avant de devenir la reine autoproclamée de la mode et d’influencer les choix vestimentaires des fashionistas, elle arborait une longue chevelure brune. La mannequin brésilienne au sourire ravageur explique cette transition capillaire radicale du long à l’extra court (et ce n’est pas elle qui a eu l’idée du coup de ciseau).

Un look à la garçonne soufflé par un coiffeur

Difficile d’imaginer la légendaire Cristina Cordula avec une autre coupe que la sienne. Depuis qu’elle est dans la lumière des projecteurs, elle est toujours restée fidèle à ce look affirmé. L’animatrice de télé, qui a popularisé l’expression “magnifaïk”, aurait pu suivre les tendances capillaires comme elle le fait avec la mode mais elle s’est abstenue, préférant garder cette coupe qui la définit si bien. Sa coupe n’a jamais bougé d’un poil. Tandis que la plupart des mannequins se plaisent à changer de tête, Cristina Cordula, elle, ne déroge pas à ses habitudes capillaires.

Pourtant, pendant ses jeunes années, la mannequin brésilienne qui porte le soleil de son pays sur son visage, affichait un carré long bien volumineux. Cependant, avec cette coupe vue et revue en boucle, elle se fondait dans la masse. Trop banal au milieu des autres mannequins, la coupe qu’elle portait lui causait du tort et la rendait presque invisible dans ce milieu très sélectif qui respecte les standards mais qui cherche aussi l’originalité. Cristina Cordula n’avait pas encore ce “petit truc en plus” et c’est un coiffeur croisé à un défilé à Milan qui lui a ouvert les yeux.

Comme l’explique la première influenceuse mode dans l’émission “Les Reines du Shopping”, il lui a dit : “tu sais Cristina, je sais pourquoi tu ne travailles pas, les cheveux longs comme ça, ça te ‘mémérise’, c’est pas possible, il faut couper court”. Cristina Cordula aurait pu ignorer ce conseil mais elle l’a concrétisé et le styliste capillaire avait vu juste.

Une coupe qui a fait décoller sa carrière

Le jour où elle est passée sous les ciseaux et a raccourci sa coupe jusqu’à sa nuque, les agences se l’arrachaient et la voulaient dans leur catalogue. « Ça a été un moment important parce qu’à partir du lendemain, j’ai commencé à trouver plein de travail” confie-t-elle. La semaine suivante, elle posait ses valises à Paris et enchaînait shootings et rendez-vous professionnels avec des créateurs. C’était le début de son ascension. Avec son ancienne coupe, c’était le néant et avec sa coupe à la garçonne, pile dans le style androgyne, c’était le triomphe. La réussite ne tient parfois qu’à un cheveu.

Cette coupe, qui fait sa singularité et qui dégage son visage lumineux, lui a permis d’investir le podium de Yves Saint Laurent, de Jean Paul Gaultier et d’autres grands couturiers. Un simple changement capillaire peut parfois ouvrir de nombreuses portes. Même si Cristina Cordula n’aurait certainement pas pris cette décision esthétique d’elle-même, sa coupe à la garçonne est son plus beau porte-bonheur, sa marque de fabrique. Copiée mais jamais égalée, cette coiffure est une extension de sa personnalité forte. Loin d’avoir perdu en féminité, elle en a donné sa propre version. “Avoir des cheveux courts, c’est aussi féminin, ça m’a donné du caractère, de la personnalité, du chien et du style. Je n’étais pas comme tout le monde” abonde-t-elle.

Un entretien capillaire qui coûte cher

On pense à tort qu’une coupe courte nécessite moins de soins et d’attention qu’une coupe à la Raiponce. Pourtant, pour garder sa coupe intacte et respecter cette longueur au millimètre près, Cristina Cordula dépense du temps et de l’argent. La conseillère en image, toujours impeccable sur elle, soigne son apparence et s’entoure des meilleurs spécialistes pour s’atteler à cette tâche. Elle confie ses cheveux au célèbre coiffeur japonais Massato et réquisitionne ses doigts de fée pour préserver son reflet.

Le professionnel a d’ailleurs laissé fuiter quelques secrets sur la mise en beauté de l’animatrice TV et c’est tout un cérémonial. “Elle vient tous les mois au salon pour rafraîchir sa coupe et sa couleur. Elle réalise une coloration châtain foncé, pour couvrir ses cheveux blancs, avec quelques reflets chocolat ou roux en fonction des saisons” confie-t-il à Femme Actuelle. Une prestation cinq étoiles chiffrée à 250€ pour la coupe et 200€ pour la couleur. Ce qui revient à 5400€, ça fait cher pour être simplement “soi-même”.

Cette anecdote autour de la coupe courte de Cristina Cordula nous rappelle que le mimétisme n’est jamais bon. Même si du côté des mensurations, notre Anna Wintour nationale est dans les normes, sa coiffure, elle, casse les codes.