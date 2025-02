Ces aliments permettraient de ralentir l’apparition des cheveux gris et blancs

Les premiers cheveux gris, c’est souvent une petite surprise dans le miroir. Mais saviez-vous que certains aliments pourraient vous aider à ralentir ce processus ? Eh oui, pas besoin de courir chez le coloriste tout de suite. On vous explique tout sur ces super-aliments et sur la magie qui opère dans votre chevelure.

Le mécanisme du grisonnement

Avant de parler cuisine, parlons science. Le grisonnement des cheveux est un processus naturel lié à la production de mélanine, ce pigment responsable de la couleur de votre chevelure. Cette mélanine est produite par des cellules appelées mélanocytes. Avec l’âge (mais parfois également sous l’effet d’autres facteurs), les mélanocytes deviennent moins actifs, et donc moins efficaces pour colorer les cheveux. Résultat ? Des cheveux gris, argentés ou blancs commencent à apparaître. Et franchement, c’est plutôt joli, mais on comprend que vous puissiez vouloir retarder cette transformation. Chacun son corps, chacun ses choix.

Facteurs influençant le grisonnement

Outre l’âge, plusieurs éléments peuvent accélérer l’apparition des cheveux gris. Voici les principaux coupables :

Génétique : si vos parents ont grisonné tôt, il y a de fortes chances que cela vous arrive aussi.

Stress : on y reviendra, mais il semble jouer un rôle.

Carences nutritionnelles : un manque de vitamines et de minéraux peut perturber la production de mélanine.

Oxydation : les radicaux libres, ces petites molécules instables, peuvent endommager les cellules des follicules pileux

La lutéoline dans l’alimentation

Une étude récente menée par l’Université de Nagoya au Japon a exploré le potentiel de certains antioxydants pour ralentir le grisonnement. Les chercheurs ont testé trois antioxydants – la lutéoline, l’hespérétine et la diosmétine – sur des souris génétiquement modifiées pour avoir le poil gris. Les résultats ont montré que la lutéoline semblait particulièrement efficace pour arrêter le processus de grisonnement chez les souris.

Parmi les éléments à inclure dans votre assiette pour préserver la pigmentation de vos cheveux, la lutéoline tiendrait donc une place d’honneur. Cette molécule aux propriétés antioxydantes est présente dans plusieurs aliments colorés, notamment :

Le persil

Les poivrons verts

Les céleris

Les artichauts

Les carottes

Le stress et les cheveux blancs : mythe ou réalité ?

Une étude publiée dans la revue Nature en janvier 2020 suggère que le stress chronique pourrait effectivement jouer un rôle dans l’apparition des cheveux blancs. Les chercheurs ont observé que chez les souris soumises à un stress intense, « une surproduction de noradrénaline entraînait un épuisement des réserves de mélanocytes ». Cependant, les avis des experts divergent quant à l’application de ces résultats aux humains.

Accepter pleinement ses cheveux gris ou blancs

Il est essentiel de rappeler que les cheveux gris ou blancs, c’est beau, c’est stylé, et c’est juste totalement normal ! De plus en plus de personnalités et d’influenceurs assument pleinement leur crinière argentée, inspirant des milliers de personnes à en faire autant. Accepter ses cheveux, c’est aussi un acte de self-love. Chaque mèche grise raconte une histoire, une expérience, une partie de vous. Pourquoi ne pas les porter avec fierté ?

Que vous choisissiez de miser sur une alimentation riche en nutriments pour ralentir leur apparition, ou que vous les arboriez fièrement, une chose est certaine : vos cheveux sont une belle partie de votre identité. Prenez-en soin, et surtout, prenez plaisir à les voir évoluer.