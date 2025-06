Cette partie du visage trahit votre âge plus que les rides

On surveille ses premières rides, on hydrate sa peau avec ferveur… mais c’est souvent une toute autre zone qui révèle, en douce, le passage du temps. Et si on vous disait que ce n’était même pas celle que vous pensez ?

Le triangle nasolabial

Ah, ce bon vieux front. On le scrute, on le masse, on y applique des sérums à gogo. Pareil pour les contours des yeux. Selon plusieurs spécialistes en esthétique et gym faciale, c’est toutefois ailleurs que tout se joue : le triangle nasolabial. Ce nom un brin barbare désigne la zone située entre les ailes du nez et les coins de la bouche. C’est ce fameux « triangle de jeunesse » qui, quand il perd de sa fraîcheur, change toute la perception du visage.

Pourquoi ? Parce que cette zone est un véritable carrefour de l’expression. Quand elle se creuse, c’est toute la lumière du visage qui s’assombrit. Vous avez beau avoir une peau douce comme une pêche, si ce triangle s’effondre un peu, votre visage peut sembler fatigué, triste ou dur.

Ce n’est pas juste une ride

Contrairement aux petites ridules qui se forment ici ou là, ce qui se passe dans le triangle nasolabial est plus structurel. C’est le résultat d’un subtil cocktail : la fonte du collagène, la perte d’élasticité, la gravité qui joue son rôle, les graisses sous-cutanées qui se font la malle, et les muscles qui perdent en tonus. Pas très festif tout ça ? Attendez, on va renverser la vapeur.

Car oui, cette transformation est naturelle. Votre visage n’est pas en train de vous trahir : il vit. Il bouge, il évolue, il vous suit dans vos rires, vos émotions, vos nuits trop courtes ou vos grandes joies. Et cette zone si pointée du doigt ? C’est aussi celle qui garde la trace de vos sourires. Est-ce vraiment une mauvaise chose ? Non.

Des habitudes qui n’aident pas

Évidemment, certains comportements peuvent accentuer ces changements. On pense au soleil, fidèle ami mais parfois traître quand il s’invite sans crème solaire. On pense aussi au manque d’eau, à l’alimentation ultra-transformée, au stress permanent. Sans oublier la génétique, cette loterie qui distribue ses cartes sans trop se justifier.

Toutefois, rien n’est figé. Et surtout, rien ne vous oblige à entrer dans la course à la « correction ». Car non, il n’existe pas de « crème miracle » qui annule le temps. Et tant mieux. Car vieillir est loin d’être un échec esthétique : c’est un privilège.

Vous n’avez pas à « réparer » quoi que ce soit

Oui, selon les spécialistes, le triangle nasolabial est une zone clé dans la lecture de l’âge. Et alors ? Est-ce une raison pour complexer ? Certainement pas. Votre visage raconte votre histoire. Il n’a pas à ressembler à celui d’un filtre Instagram. Ces marques du temps, loin d’être des défauts, sont la preuve que vous êtes là, que vous avez vécu, aimé, ri, parfois pleuré – et tout ça mérite d’être vu.

Vous n’avez pas à « réparer » quoi que ce soit. Ce triangle, comme les autres zones de votre corps, fait partie d’un tout. Un tout précieux, unique, et digne de respect. Alors oui, hydratez si cela vous fait plaisir. Massez si cela vous détend. Faites de la gym faciale si vous aimez ça, mais ne le faites jamais par peur de vieillir.

Vieillir est en effet une chance. Une preuve que vous avancez, que vous êtes encore ici, avec toute votre vitalité. Et ça, aucune ride ne pourra jamais l’effacer. Alors la prochaine fois que vous croiserez votre reflet, ne cherchez pas ce fameux triangle. Cherchez votre éclat, votre histoire, votre force. Et si vous y voyez quelques creux ? Souriez. Vous êtes toujours en train de vivre, c’est beau.