Cette manucure est un fashion faux pas, selon cette célèbre styliste

Certains choix beauté font tourner les têtes… mais pas toujours dans le bon sens. Et en matière de manucure, la célèbre styliste Cristina Cordula a son avis bien tranché. Alors, faut-il bannir les ongles ultra décorés ? Pas si vite. Parlons élégance, goût personnel et surtout liberté de style.

Ce qu’en pense Cristina Cordula

Impossible de ne pas la connaître : Cristina Cordula, reine du relooking made in France, est toujours prompte à partager ses conseils mode avec son ton inimitable. Et sur la question de la manucure, elle n’y va pas avec le dos du pinceau : « Les ongles trop longs et trop chargés, ce n’est pas possible ! », lance-t-elle sans détour sur son compte Instagram.

Dans sa ligne de mire ? Les manucures tape-à-l’œil mêlant extensions XXL, nail art surchargé, motifs multicolores et strass clinquants. Pour elle, ce genre de choix manque cruellement de chic et casse l’harmonie d’un look soigné. « Je trouve que ça ne va pas avec tout, ce n’est pas élégant », affirme-t-elle. Cristina plaide donc pour un retour à la sobriété : ongles naturels, vernis nude ou rouge classique, formes nettes et longueur raisonnable. Pour elle, l’élégance est synonyme de simplicité et de discrétion.

Les tendances 2025 lui donnent en partie raison : le « butter yellow », les teintes laiteuses, les brillants transparents ou les vernis aux tons unis comme le bordeaux ou le baby blue sont à l’honneur. Des choix qui illuminent les mains tout en restant subtils, raffinés, intemporels.

Stop au diktat du « bon goût »

Il y a un « mais », et pas des moindres. La beauté, comme la mode, est avant tout un terrain de jeu. Et dans ce jeu-là, il n’y a pas qu’une seule façon de gagner. Oui, Cristina Cordula peut avoir son opinion, mais faut-il pour autant dire adieu aux ongles funky, aux motifs fruités, aux strass arc-en-ciel ou aux paillettes holographiques ? Absolument pas.

Car si vous vous sentez puissante avec des ongles de 5 centimètres décorés comme des œuvres d’art, c’est tout ce qui compte. Le style n’est pas une ligne droite que l’on suit à la lettre, c’est une multitude de chemins, parfois sinueux, parfois exubérants. Le bon goût, c’est aussi celui qui vous fait vous sentir bien dans votre peau, dans votre style, dans vos envies.

Et surtout, il n’y a aucune obligation de « faire quelque chose » de ses ongles. Si votre truc, c’est de les garder au naturel, courts, non vernis, c’est tout aussi stylé. La non-manicure est elle aussi une signature. Le choix de ne pas porter de maquillage, de ne pas faire ses ongles ou de ne pas suivre les tendances mérite tout autant d’être valorisé que celui de passer 3 heures à dessiner un coucher de soleil en gel UV.

L’élégance, c’est aussi l’affirmation de soi

Ce qu’on oublie trop souvent quand on parle d’élégance, c’est que l’élégance ne se limite pas à un code. L’élégance, c’est aussi l’authenticité. C’est l’assurance de porter ce que l’on aime, sans chercher à plaire à tout prix. C’est l’art de se réapproprier les règles… ou de les ignorer.

Alors oui, les ongles nude et les manucures discrètes ont la cote, c’est vrai. Néanmoins, les griffes dites extravagantes, les couleurs pop et les formes originales ont aussi leur place dans l’univers de la beauté. Car derrière chaque choix esthétique, il y a une personne, une humeur, une histoire. Une envie de s’exprimer, ou tout simplement de s’amuser. Et franchement, qu’y a-t-il de plus élégant que quelqu’un qui ose, qui s’amuse, qui s’affirme ?

En conclusion : suivez votre style, pas la tendance ! Cristina Cordula a le droit de trouver qu’une manucure « trop extravagante » n’est pas chic. C’est son point de vue, mais cela ne doit en aucun cas devenir une règle gravée dans le marbre. Votre style, vos mains, vos ongles : ils sont à vous. La seule règle qui compte vraiment, c’est de vous sentir bien avec vos choix.