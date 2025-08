Ce parfum aux notes inédites enveloppe la peau d’un halo d’été dès la première goutte

Impossible de traverser l’été sans cette sensation de liberté et d’évasion, où chaque geste prend une dimension nouvelle. Avec Un Jardin à Cythère, Hermès offre une invitation à explorer les beautés sensorielles de la Méditerranée. Dès la première vaporisation, le corps s’habille d’un souffle blond et lumineux, comme caressé par un vent chaud venu de Grèce. Ce parfum révèle une facette unique, à la fois douce et vibrante, qui sublime la peau sans jamais la masquer.

C’est bien plus qu’une fragrance, c’est une signature : celle d’une beauté qui ne cherche pas à cacher mais à révéler, qui ose l’authenticité, la gourmandise et la lumière naturelle. Sur chaque peau, Un Jardin à Cythère prend une nuance différente, épousant les émotions et les souvenirs de l’été.

Une expérience sensorielle autour de la pistache, entre nature et élégance

Ce qui rend ce parfum vraiment inoubliable, c’est son accord de pistache fraîche, associé à la douceur solaire des graminées et à la noblesse du bois d’olivier. La parfumeuse Christine Nagel réinvente ici le jardin méditerranéen en flacon, entre souvenirs de vacances, herbes sauvages et gourmandise inattendue. L’accord pistache surprend par sa vivacité, sa délicatesse et sa tendresse, comme une caresse parfumée sur la peau.

Cette prouesse olfactive offre un équilibre parfait entre fraîcheur, chaleur et texture. Aucune note n’écrase l’autre : la nature s’invite tout en subtilité, pour un sillage aussi léger qu’enveloppant. Porter Un Jardin à Cythère, c’est inviter le soleil à s’attarder sur les épaules et donner à chaque journée d’été une touche d’audace élégante.

Senteur principale Sensation sur la peau Signature du parfum Pistache fraîche Douceur gourmande Accord inédit, solaire Bois d’olivier Note méditerranéenne Élégance naturelle Graminées blondes Sensation de chaleur Vibration estivale

Sublimer sa beauté naturelle, un plaisir accessible à tous

Porter un parfum, c’est avant tout choisir de célébrer sa propre singularité. Avec Un Jardin à Cythère, chaque corps devient le théâtre d’une rencontre unique entre la peau et la lumière. Le parfum s’adapte à la personne, à son humeur, à son histoire. Il ne masque rien, il accompagne, il met en valeur ce qui fait la beauté de l’instant.

En huile sèche, cette fragrance enveloppe aussi les cheveux et le corps d’un voile lumineux. La beauté devient alors une sensation, un souffle, un geste qui révèle ce qu’il y a de plus précieux : la confiance en soi et l’envie de savourer chaque moment.

Hermès, à travers cette collection des Jardins, propose ainsi bien plus qu’un parfum : une expérience, un voyage, une façon de renouer avec ce que la nature a de plus généreux. Un Jardin à Cythère ne se contente pas d’être une tendance : il devient un secret de beauté solaire, à partager, à offrir, à porter fièrement tout l’été.