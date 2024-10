Coloration à la maison : ce que vous devez absolument vérifier avant de vous lancer

Se lancer dans une coloration à la maison peut être à la fois excitant et intimidant. Vous avez sûrement rêvé de transformer vos cheveux avec cette teinte sublime que vous avez vue sur Instagram ou lors de votre dernier scroll sur Pinterest. Mais voilà, avant d’attraper ce kit de coloration et de foncer tête baissée, il y a plusieurs étapes cruciales à respecter pour éviter les catastrophes capillaires. Voici un guide complet pour réussir votre mission « cheveux colorés à domicile » sans faux pas.

Connaître son type de cheveux : la base !

Avant même d’ouvrir cette boîte de coloration, il est essentiel de bien connaître la nature de vos cheveux. Vos cheveux sont-ils épais, fins, secs, ou gras ? Ce détail influencera beaucoup le résultat final de votre coloration maison. Par exemple, des cheveux épais et résistants peuvent nécessiter un temps de pose plus long qu’une chevelure fine et fragile, qui risque de saturer plus rapidement.

Un autre point important : les cheveux déjà colorés. Si vos cheveux ont déjà été soumis à des colorations, des mèches, ou tout autre traitement chimique, il faudra absolument en tenir compte. Une couleur appliquée sur des cheveux déjà colorés ne donnera pas le même résultat que sur des cheveux vierges.

Astuce : faites un petit « cheveux-check » avant de commencer. Tirez légèrement sur une mèche pour tester l’élasticité. Si elle se casse facilement, vous devrez être particulièrement doux.ce avec vos cheveux pendant la coloration. Vous pouvez aussi tester la coloration sur une petite mèche, afin de vous assurer du rendu.

Faire un test de sensibilité : on ne rigole pas avec la santé

Avez-vous déjà entendu des histoires sur des réactions allergiques suite à une coloration ? Pour éviter ce genre de mésaventures, réalisez toujours un test de sensibilité 48 heures avant d’appliquer la coloration. Cela consiste à appliquer une petite quantité du produit sur une petite zone de peau (généralement derrière l’oreille) et à attendre 48 heures pour voir si une réaction se manifeste.

Vous vous dites peut-être « Ça n’arrive qu’aux autres », eh bien non. Même si vous avez déjà fait plusieurs colorations dans le passé sans problème, une allergie peut se déclarer à tout moment. Alors, prenez deux minutes pour faire ce test, cela vaut mieux que de finir aux urgences avec une tête qui gratte !

Choisir la bonne teinte : attention à l’effet « surprise » !

Ah, le choix de la couleur… C’est sans doute la partie la plus excitante, mais aussi la plus risquée. Vous avez peut-être flashé sur un joli blond polaire ou un brun chocolat, mais il est essentiel de prendre en compte la couleur actuelle de vos cheveux avant de faire votre choix.

Si vous avez des cheveux très foncés et que vous rêvez de devenir blonde platine par exemple, sachez que cela ne se fait pas en une seule application de coloration achetée en supermarché. Vous risquez de vous retrouver avec un orange carotte… et ce n’est pas vraiment le but recherché. Dans ces cas-là, il faudra envisager une décoloration, un procédé qui peut être compliqué à faire soi-même.

Astuce : si vous hésitez entre deux nuances, choisissez toujours la plus claire. Il est plus facile d’ajouter de la couleur plus tard que d’éclaircir une teinte trop foncée.

Lire les instructions (attentivement !)

Cela peut paraître évident, mais combien d’entre nous se sont précipité.e.s sans lire les instructions ? Chaque kit de coloration est différent, et les temps de pose, la manière de mélanger les produits ou même l’ordre d’application peuvent varier d’une marque à l’autre. Prenez quelques minutes pour lire attentivement les instructions avant de commencer. Cela vous évitera de mauvais résultats ou de possibles irritations dues à une application incorrecte.

Astuce : faites-en un moment ludique. Installez-vous avec un café ou un thé, lisez les instructions comme si c’était un roman de suspense. Après tout, la transformation de vos cheveux est en jeu !

Protéger sa peau et ses vêtements : fini les taches indésirables

Combien de fois avez-vous vu quelqu’un se retrouver avec des taches de coloration sur le front, les oreilles, et même les vêtements ? Croyez-nous, ces taches sont souvent tenaces, surtout si vous avez choisi une teinte foncée. Pour éviter cela, appliquez un peu de crème grasse autour de votre ligne capillaire et sur les oreilles. Cela créera une barrière protectrice qui empêchera la couleur de teinter votre peau. Quant aux vêtements, évitez de porter votre chemisier préféré pour cette mission. Optez plutôt pour un vieux t-shirt ou une serviette que vous ne craignez pas de salir.

Astuce : transformez votre séance de coloration à la maison en séance spa. Enroulez une serviette autour de vos épaules comme si vous étiez au salon de coiffure, ça ajoutera un petit côté pro à votre expérience DIY.

S’armer de patience et respecter le temps de pose

C’est une étape cruciale : respecter le temps de pose. Si vous êtes du genre impatient.e, évitez de rincer trop tôt, car cela pourrait donner un résultat inégal. À l’inverse, laisser la couleur poser plus longtemps que prévu peut endommager vos cheveux et altérer la couleur (bonjour le bleu au lieu du brun !). Pensez à vous installer confortablement pendant le temps de pose. Profitez-en pour écouter un podcast ou encore regarder un épisode de votre série préférée. C’est un moment où vous ne pouvez pas faire grand-chose d’autre, alors autant en profiter pour vous détendre.

Astuce : utilisez un minuteur rigolo pour suivre le temps de pose. Certains appareils ont même des musiques ou des sons apaisants pour rendre l’attente moins longue.

Bien rincer et soigner ses cheveux après la coloration

Le moment tant attendu est arrivé : il est temps de rincer. Mais attention, ne vous contentez pas d’un simple jet d’eau. Rincez abondamment vos cheveux jusqu’à ce que l’eau soit claire, cela évitera que des résidus de couleur ne restent dans vos cheveux et ne les abîment. Une fois le rinçage terminé, n’oubliez pas d’appliquer le soin nourrissant souvent inclus dans le kit de coloration. Ce soin est essentiel pour hydrater et sceller la couleur. Si possible, laissez-le poser quelques minutes pour que vos cheveux en profitent pleinement.

Astuce : pour un soin encore plus intense, enfilez un bonnet de douche après avoir appliqué le soin et laissez-le poser pendant que vous chantez à tue-tête dans la salle de bain.

Préparer l’après-coloration : entretenir sa nouvelle couleur

Félicitations ! Vous avez franchi toutes les étapes et êtes désormais l’heureux.se propriétaire d’une toute nouvelle couleur de cheveux. Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Pour garder une couleur éclatante, il est crucial d’adopter une routine capillaire adaptée. Investissez dans des shampoings et après-shampoings spécialement conçus pour les cheveux colorés. Ces produits aideront à prolonger la durée de vie de votre coloration et à préserver l’intensité de la couleur. Évitez les shampoings clarifiants, car ils peuvent faire dégorger la couleur plus rapidement.

Astuce : pourquoi ne pas essayer un shampoing coloré ou un soin repigmentant ? C’est une excellente manière de booster votre couleur entre deux colorations.

Se lancer dans une coloration à la maison peut sembler être une montagne à gravir, mais avec un peu de préparation et en suivant ces conseils vous pouvez obtenir une couleur digne d’un salon sans quitter votre salle de bain. Fin prêt.e pour une nouvelle tête ?