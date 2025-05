Ces ingrédients à fuir dans votre shampoing si vos cheveux tombent

Vous perdez vos cheveux par poignées après la douche ? Vous retrouvez plus de mèches sur votre brosse que sur votre tête ? Avant de blâmer le stress ou la saison, jetez un œil à ce que vous mettez sur votre cuir chevelu.

Une chute de cheveux souvent multifactorielle

Stress, changements hormonaux, carences, vieillissement, maladies, génétique… la chute de cheveux peut avoir mille et une causes. Et souvent, plusieurs se combinent. Pourtant, un facteur reste trop souvent ignoré : les cosmétiques capillaires que nous utilisons au quotidien. Selon plusieurs dermatologues, certains ingrédients courants dans les shampoings pourraient en effet bien aggraver la chute de cheveux.

Certaines formules de shampoings – même celles vendues en supermarché ou estampillées « réparatrices » – contiennent des substances qui peuvent fragiliser le cuir chevelu, déséquilibrer son pH, ou encore obstruer les follicules pileux. Résultat : des cheveux qui tombent davantage, et parfois une repousse ralentie. La bonne nouvelle : en les identifiant et en les évitant, vous pouvez déjà amorcer un changement bénéfique.

1. Les silicones : brillance immédiate, dommages à long terme

Ils font briller, ils lissent, ils démêlent… mais ils ne sont pas sans conséquences. Les silicones, très répandus dans les shampoings et après-shampoings, enveloppent la fibre capillaire d’un film plastique. Le hic ? Ce film peut aussi étouffer le cuir chevelu et empêcher l’absorption des nutriments.

« Les silicones dans le shampooing peuvent provoquer la chute des cheveux en recouvrant le cuir chevelu de sorte que les nutriments ne peuvent pas être absorbés », explique une dermatologue pour le site SheFinds. À la longue, cette barrière perturbe l’équilibre naturel du cuir chevelu et peut favoriser une chute plus importante. Signe que votre shampoing en contient : les noms qui se terminent par -cone, -conol ou -siloxane dans la liste INCI.

2. Les parabènes : conservateurs polémiques et irritants

Autre ingrédient controversé : les parabènes. Utilisés comme conservateurs dans de nombreux produits cosmétiques, ils sont suspectés d’agir comme perturbateurs endocriniens, en modifiant l’équilibre hormonal.

Leur impact va aussi plus loin : selon la dermatologue Enrizza P. Factor, les parabènes peuvent provoquer « la sécheresse et l’irritation du cuir chevelu, une décoloration des cheveux colorés, et dans certains cas, la chute des cheveux ». Ces substances, bien que de plus en plus évitées par les marques, peuvent encore se retrouver dans certaines formules classiques. À éviter si vous cherchez à rééquilibrer votre cuir chevelu.

3. Le chlorure de sodium : l’épaississant qui dessèche

Le chlorure de sodium, autrement dit le sel, est souvent ajouté aux shampoings pour épaissir leur texture. Pourtant, le Docteur Yoram Harth, directeur médical de MDhair, met en garde : « cette substance peut assécher le cuir chevelu, provoquer des rougeurs et des démangeaisons, jusqu’à endommager les follicules pileux et provoquer davantage de perte de cheveux ».

Si vous souffrez déjà de cheveux clairsemés ou d’irritations du cuir chevelu, c’est un ingrédient à proscrire pour éviter d’empirer la situation.

Comment choisir un shampoing adapté quand on perd ses cheveux ?

Bonne nouvelle : il existe de nombreuses alternatives douces et respectueuses du cuir chevelu. Voici quelques conseils simples pour bien choisir :

Privilégiez les formules sans sulfates, sans silicones, sans parabènes et sans sel

Regardez la liste INCI : plus elle est courte et compréhensible, mieux c’est

Misez sur des actifs naturels comme l’ortie, la caféine, le romarin ou la kératine végétale

Préférez les marques transparentes, qui détaillent leurs ingrédients et formules

Évitez les shampoings « 2 en 1 » ou trop parfumés, souvent agressifs

Enfin, pensez à espacer les lavages, à masser doucement le cuir chevelu pour activer la microcirculation, et à limiter les appareils chauffants qui affaiblissent encore plus la fibre capillaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AROMA-ZONE (@aromazone_officiel)

La santé capillaire ne se joue pas uniquement chez le coiffeur, elle commence aussi, très simplement, par ce que vous utilisez sous la douche. En identifiant et en éliminant les ingrédients nocifs, vous donnez à votre cuir chevelu une chance de retrouver son équilibre. Vos cheveux vous le rendront, mèche après mèche.