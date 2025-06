Cette astuce pour accélérer le bronzage inquiète les dermatos

Pour attirer le soleil sur leur peau et revenir de vacances avec un hâle cuit à point, les beauty addicts de TikTok redoublent de créativité. Au lieu de se badigeonner de crème solaire, potion indispensable en été, elles s’aspergent d’une mixture à base d’eau et de sel, un aimant à UV. Les dermatos, eux, mettent en garde sur cette pratique estivale, qui imprime la chaleur sur la peau.

De l’eau et du sel, la recette d’un teint caramel

Les beauty addicts de la première heure profitent de l’été pour perfectionner leur teint et passer d’une carnation à une autre. Elles se pressent sous le soleil ardent dans l’espoir qu’il imprègne chaque centimètre carré de leur corps et laisse une empreinte durable sur leur silhouette. Pour corser leur nuance d’origine, elles usent de tous les stratagèmes et misent sur la sorcellerie des cosmétiques. Elles ont d’ailleurs trouvé un nouveau moyen de virer au brun. Comment ? Avec un mélange naturel qui rivalise avec tous les autobronzants du marché.

Dans leur sac en raphia, point de crème solaire ou de monoï aux effluves exotiques, mais un brumisateur – ordinairement destiné aux feuilles des plantes – rempli d’un liquide transparent. C’est la dernière tendance en date sur TikTok : s’asperger d’un mélange d’eau et de sel avant de s’exposer au soleil. L’idée ? Reproduire les effets de l’eau de mer, censée « attirer » les rayons et accélérer le bronzage. Des milliers de beauty addicts s’y adonnent, avec des preuves à l’appui. Leurs traces de bikini blanches sur fond chocolat attestent de l’efficacité de cet élixir solaire.

Dès que leur peau a bu ce mélange, elles reproduisent le geste jusqu’à la dernière goutte. Or, au lieu de faire barrage aux UV, rôle que la crème solaire remplit à merveille, ce cocktail beauté attire les rayons. Il agit comme un attrape-soleil. De quoi donner des sueurs froides aux dermatos.

L’eau salée : un accélérateur… d’irritations

Cette façon artisanale de simuler les effets d’un plongeon dans la grande bleue sur sa peau peut paraître inoffensive. Vous vous dites « c’est toujours mieux que les produits chimiques vendus dans le commerce ». Détrompez-vous. Si les dermatos recommandent de passer sous la douche à ciel ouvert des plages après une trempette salée dans la mer, ce n’est pas pour le plaisir. C’est qu’il y a un réel intérêt à se débarrasser de ce sel qui assaisonne la peau tout l’été.

Si le gros sel de nos cuisines est un excellent exfoliant et apporte une valeur ajoutée aux bains de pieds, il assèche aussi la peau et d’autant plus lorsqu’il rencontre le soleil. Les amatrices de cette pratique à revers de pschitt obtiennent un bronzage gourmand certes, mais aussi une peau de croco, rugueuse, semblable aux crevasses du désert. Le sel est abrasif, il fragilise la barrière cutanée. Associé aux UV, ça peut intensifier les coups de soleil, provoquer des réactions allergiques ou des taches pigmentaires.

Une peau hâlée, mais durablement abîmée

Si cette astuce « maison » connaît un succès fulgurant, c’est qu’elle surfe sur l’obsession de l’effet bonne mine immédiat. Sauf que cette recherche de résultats rapides s’inscrit dans une pression esthétique persistante, qui fait passer l’apparence avant la santé. Là où les protections solaires colorent la peau progressivement, ce mélange à base d’eau et de sel laisse un voile marron sur la chaire après seulement quelques heures sur le transat.

L’eau, le sel et le soleil ne font pas forcément bon ménage. Dans leur vidéo, les beauty addicts sont fières d’exposer leurs traces de bronzages bien démarquées et présentent cette méthode comme un « hack naturel et pas cher ». Sauf que derrière ce teint chocolaté, façonné artificiellement avec les moyens du bord, se cachent de sérieux dommages cutanés. Et qui dit dommages, dit vieillissement cutané prématuré, taches brunes, et dans les cas les plus graves : cancers de la peau.

Bronzer n’est pas une performance, et la beauté ne se mesure pas à la teinte de notre peau. Parfois, la meilleure chose à faire est de rester fidèle à soi-même… sous un parasol, avec un bon SPF. Le bronzage, énième critère esthétique, n’est pas un indicateur de « bonnes vacances ».