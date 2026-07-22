Cette erreur peut fragiliser les ongles sans le savoir

Des ongles qui se dédoublent, cassent facilement ou semblent pousser moins vite ? Avant d’accuser un manque de vitamines ou des ongles « naturellement fragiles », il existe une autre piste à explorer. Un geste très courant, que beaucoup adoptent sans y penser, peut en réalité les affaiblir au fil du temps.

Le réflexe qui met vos ongles à rude épreuve

Le vernis semi-permanent et le gel sont appréciés pour leur longue tenue. En revanche, leur retrait demande un peu plus de délicatesse. Lorsque le vernis commence à s’écailler, la tentation est grande de le décoller ou de le gratter avec les doigts. Pourtant, ce réflexe est loin d’être anodin.

En retirant le vernis de cette manière, vous risquez d’emporter une fine couche de la surface de l’ongle. Résultat : l’ongle devient plus fin, plus sensible et davantage sujet à la casse. À force de répéter ce geste, il peut perdre en résistance et mettre plus de temps à retrouver toute sa vigueur.

Le limage, un détail qui change tout

Le retrait du vernis n’est pas le seul point de vigilance. Un limage trop énergique peut également fragiliser les ongles, notamment lors de la pose ou de la dépose d’un semi-permanent. Les limes très abrasives ou les mouvements de va-et-vient répétés peuvent altérer la kératine, la matière qui compose l’ongle. Avec le temps, cela favorise l’apparition d’ongles striés, dédoublés ou plus cassants. Un limage doux, toujours dans le même sens, reste la meilleure option pour préserver leur solidité.

La bonne méthode pour une dépose tout en douceur

La patience est votre meilleure alliée. Pour retirer un vernis semi-permanent, mieux vaut utiliser un dissolvant adapté afin de laisser le produit se dissoudre progressivement. Cette méthode demande quelques minutes supplémentaires, mais elle respecte bien davantage la structure naturelle de l’ongle.

Si vous réalisez votre dépose en institut, n’hésitez pas à demander une technique douce, avec un limage limité au strict nécessaire. Un professionnel attentif saura privilégier la santé de vos ongles tout en assurant un résultat propre.

Offrez à vos ongles une vraie pause

Comme la peau ou les cheveux, les ongles apprécient aussi quelques moments de répit. Alterner les périodes avec et sans vernis peut leur permettre de retrouver toute leur vitalité.

Pour compléter cette routine, appliquez régulièrement une huile nourrissante sur les ongles et les cuticules. Une alimentation variée et équilibrée participe également à leur bonne santé. Si malgré ces précautions vos ongles restent très abîmés, se dédoublent de façon persistante ou deviennent douloureux, il peut être utile de demander l’avis d’un dermatologue.

Des ongles forts ne sont ainsi pas seulement une question de nature, mais aussi d’habitudes. En évitant d’arracher votre vernis, en privilégiant un limage délicat et en prenant le temps de nourrir vos ongles, vous leur donnez toutes les chances de rester résistants et en pleine forme. Parfois, ce sont les plus petits changements qui font la plus grande différence.