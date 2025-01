Voici ce qui cause les boutons blancs autour des yeux et comment les éliminer

Les grains de milium, ces petites lésions blanches et rondes, peuvent parfois semer la confusion et l’inquiétude. Coriaces et persistants, ils s’incrustent dans la peau, principalement autour des yeux, mais peuvent également apparaître sur les paupières, le nez et les joues. Découvrons ensemble ce qu’ils sont, leurs causes, et les meilleures solutions pour les éliminer, si telle est votre envie.

Qu’est-ce que les grains de milium ?

Les grains de milium sont de minuscules kystes blancs, fermes et bien délimités, mesurant généralement entre 1 et 2 mm. Selon le Dr Catherine Braeken, dermatologue conseil chez Sanoflore témoigne pour Madame Figaro « c’est une petite lésion blanche, ronde, ferme, mesurant entre 1 et 2 mm. Elle se forme suite à l’obturation d’un canal pilaire ». Contrairement aux boutons d’acné, ils ne sont pas inflammatoires et ne résultent pas d’une réaction allergique.

Rappelons au passage que personne n’a une peau parfaite sans avoir recours à un filtre Photoshop. Avant tout, soyez fier·ère de qui vous êtes, car vous êtes déjà parfait·e à votre manière ! Toutefois, si accepter ses particularités de peau c’est bien il ne faut pas non plus avoir honte de vouloir les camoufler ou les éliminer pour se sentir mieux. À chacun·e son choix.

Causes des grains de milium

Ces petites lésions se forment lorsque la desquamation physiologique naturelle de la peau ne se fait pas correctement, entraînant une accumulation de kératine compacte. Les grains de milium peuvent également apparaître sur des zones cicatricielles, des séquelles de brûlures, ou dans certains cas de dermatoses particulières. « On en trouve souvent chez les nouveau-nés aussi, car leur fonction barrière est en train de se mettre en place », ajoute le Dr Braeken.

Différence entre grains de milium et acné

Il est crucial de distinguer les grains de milium des boutons. « Son aspect se distingue de l’acné par sa couleur très blanche, sa forme bien délimitée et sa consistance très ferme telle qu’il est quasi impossible de l’éliminer par la pression », explique le Dr Braeken. En revanche, les microkystes de l’acné sont moins bien limités et plus souples.

Solutions pour éliminer les grains de milium

Dans la plupart des cas, les grains de milium sont inoffensifs et disparaissent naturellement au bout de quelques semaines ou mois. Cependant, si leur présence gêne ou inquiète, plusieurs options s’offrent à vous :

Traitements cosmétiques

L’utilisation de cosmétiques contenant des agents exfoliants chimiques, tels que l’acide salicylique ou l’acide glycolique, peut aider à réduire l’épaisseur de la couche cornée. « Il faut s’armer de patience et poursuivre ce traitement pendant quelques mois », prévient le Dr Braeken.

Intervention dermatologique

Pour une élimination plus rapide et sécurisée, faire appel à un·e dermatologue est la meilleure solution. Le·a spécialiste peut pratiquer une micro-incision pour extraire mécaniquement le grain de milium, évitant ainsi les risques d’infection, de blessure ou de cicatrice liés à une extraction maison.

Prévenir la réapparition des grains de milium

Adopter une routine beauté adaptée est essentiel pour éviter que les grains de milium ne réapparaissent. Voici quelques conseils du Dr Braeken :

Nettoyage régulier : « Ne jamais sauter l’étape du nettoyage du visage même si on ne se maquille pas », recommande-t-elle. Un nettoyage quotidien aide à éliminer les cellules mortes et à prévenir l’obstruction des pores.

« Ne jamais sauter l’étape du nettoyage du visage même si on ne se maquille pas », recommande-t-elle. Un nettoyage quotidien aide à éliminer les cellules mortes et à prévenir l’obstruction des pores. Exfoliation douce : utiliser des exfoliants doux stimule le renouvellement cellulaire et réduit les boutons.

utiliser des exfoliants doux stimule le renouvellement cellulaire et réduit les boutons. Choix des produits : évitez les cosmétiques occlusifs ou comédogènes qui peuvent boucher les pores pilosébacés. Privilégiez des produits non-comédogènes et adaptés à votre type de peau.

Les grains de milium, bien que bénins, peuvent être source de gêne esthétique. En cas de doute ou de persistance des lésions, consulter un·e dermatologue reste la meilleure démarche pour une prise en charge adaptée et sécurisée.