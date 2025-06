Crèmes solaires achetées en ligne : l’avertissement glaçant de ce journaliste

À l’approche des vacances, la tentation d’acheter sa crème solaire en ligne est grande, surtout face aux prix cassés. Mais un journaliste tire la sonnette d’alarme : derrière ces offres, le danger est bien réel pour votre santé.

Des contrefaçons sans protection détectées en laboratoire

Hugo Clément, journaliste engagé, a publié le 23 juin 2025 un message de prévention sur TikTok après une visite dans un laboratoire spécialisé à l’université de pharmacie de Nantes. Avec la chercheuse Laurence Coiffard, il a comparé deux crèmes solaires de la même marque : l’une achetée en pharmacie, l’autre sur un site chinois à prix réduit. Résultat : la crème issue d’Internet était une contrefaçon pure et simple. « Il y a 0 filtre UV à l’intérieur », a alerté Hugo Clément, tandis que la chercheuse confirmait : « On s’est rendu compte que ce n’était pas du 50 plus, c’était 0, donc aucune protection ».

@hugoclementk Attention aux promos alléchantes sur les crèmes solaires proposées sur le web ! Il est très difficile de s’assurer de la fiabilité des produits et vous pouvez être victimes de contrefaçons… qui ne contiennent aucune protection contre les UV. Pour ne pas prendre de risques, achetez vos crèmes solaires en pharmacie. Et profitez-en pour scanner le produit sur Yuka avant de le choisir, ça coûte rien. Merci à la chercheuse Laurence Coiffard, spécialiste en cosmétologie à l’université de Nantes. 🙏 ♬ son original – Hugo Clément

Des risques graves pour la peau et la santé

Les analyses ont révélé que la crème contrefaite ne contenait aucun filtre solaire, seulement des excipients comme de l’eau et des corps gras. En apparence, tout semblait identique à la version authentique : même texture, même packaging. Mais en réalité, aucune protection contre les UV, exposant les utilisateurs à de graves risques de brûlures, de coups de soleil et à long terme, à un risque accru de cancer de la peau.

Les conseils pour acheter en toute sécurité

Face à ces dangers, le journaliste recommande : « Il faut acheter ses crèmes solaires en pharmacie ou au supermarché, mais certainement pas sur Internet, et surtout pas sur des sites comme Ali express ». Les experts insistent sur la vigilance face aux promotions trop alléchantes et rappellent qu’il est très difficile de distinguer une contrefaçon d’un produit authentique à l’œil nu.

Acheter sa crème solaire sur Internet peut sembler économique, mais le risque de tomber sur une contrefaçon dangereuse est bien réel. Pour protéger votre peau, privilégiez les circuits fiables et méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies.