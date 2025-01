Ces signes subtils révèlent que votre peau manque cruellement de collagène

C’est un mot qui s’inscrit désormais en lettre capitale dans le vocabulaire cosmétique. Le collagène est devenu l’ingrédient indispensable des routines skincare. Mis en pot ou présenté sous forme de cure, il s’impose comme le Graal de la beauté. Même les jeunes femmes au visage préservé en font les louanges. Pour cause, cette protéine, naturellement présente dans le corps, commence à nous faire défaut dès l’âge de 25 ans. Le collagène, véritable ciment de notre peau, assure sa fermeté, son élasticité et son éclat. Lorsqu’il décline, vous ne le remarquez pas spécialement dans le miroir ou du moins vous ne pensez pas à une carence. Alors voici les signes subtils que votre peau manque cruellement de collagène et qu’il est temps de lui donner un coup de pouce extérieur.

Une perte de fermeté

L’un des premiers signes d’un manque de collagène, c’est cette impression que votre peau s’affaisse. Elle devient plus relâchée, notamment au niveau du cou, de la mâchoire et des joues. Au toucher, elle semble plus flasque. Cela s’explique par le fait que le collagène agit comme un filet de soutien : quand il diminue, les tissus ne sont plus aussi bien maintenus. Or, en général, vous ne faites pas le rapprochement avec le collagène. Vous vous dites simplement que la génétique ne vous a pas gâté ou alors vous rejetez la faute sur votre hygiène de vie.

Des rides plus profondes et marquées

Le manque de collagène se lit entre les lignes de votre visage, à travers les fissures qui se dessinent progressivement sur votre peau, au point de donner l’illusion de « crevasse ». Si vous remarquez que vos rides du front ou vos sillons nasogéniens semblent s’intensifier, c’est signe que votre peau manque de collagène. Les rides se forment à n’importe quel âge, et plus le déficit en collagène est grand, plus elles sont prononcées. Vous pouvez donc avoir la trentaine et des brèches importantes dans la peau.

Une peau plus fine et plus fragile

Votre peau devient-elle plus transparente ou se blesse-t-elle plus facilement qu’avant ? Cela peut être un signe que sa structure interne s’est affaiblie. Avec moins de collagène, elle perd de son épaisseur et subit davantage les agressions extérieures. C’est bien simple, votre peau est semblable à du papier de soie. Elle surréagit au moindre petit changement de température et se montre plus capricieuse. Là encore, vous en déduisez que ce n’est « que de la fatigue » et vous ne cherchez pas plus loin.

Un teint terne et sans éclat

Une peau qui manque de collagène vire souvent au gris. Malgré tous les soins possibles et imaginables, votre visage reste éteint. Pour cause, le collagène lui confère cette précieuse lumière. C’est un peu votre torche intérieure. En son absence, celle-ci peut paraître fatiguée, avec un teint cendré ou irrégulier. Un manque de collagène affecte aussi la microcirculation, ce qui peut réduire l’oxygénation de votre peau. Vous avez beau appliquer les masques « coup d’éclat » les plus prometteurs du marché, ce sera du temps de perdu devant la glace.

Des pores plus visibles

Vos pores se remarquent à vue d’œil, même sans loupe grossissante ? Ça indique certainement une perte de collagène. Moins de collagène signifie moins de soutien pour les structures environnantes, ce qui donne l’impression que les pores s’agrandissent avec le temps. Même si vous n’avez pas une peau à tendance grasse ou acnéique, ces petits orifices transpercent votre derme. Ces pores apparents dénaturent votre grain de peau.

Une cicatrisation plus lente

Si vos blessures, petites coupures ou boutons mettent plus de temps à guérir, c’est que votre peau ne se régénère plus aussi vite. Si c’est le cas, votre peau manque de collagène. Cette protéine, qui est la plus massive du corps humain, joue un rôle essentiel dans la réparation des tissus cutanés. Elle est votre meilleur atout beauté.

Une sécheresse inhabituelle

Une peau qui tiraille, qui semble sèche malgré une routine hydratante bien rodée, peut indiquer un déséquilibre lié au collagène. Cette protéine, qui fait la jouvence de votre peau, aide à maintenir l’hydratation en renforçant la barrière cutanée. Lorsqu’elle diminue, il y a moins de « réservoirs » pour retenir l’eau dans la peau. Si votre peau manque de collagène, elle vous le fera savoir par tous les moyens, en desquamant ou en mimant l’enveloppe rugueuse des crocodiles.

Lorsque que la peau manque de collagène, elle vous envoie des messages d’alerte que vous n’interprétez pas toujours bien. Si vous avez un doute, ravitaillez votre peau en collagène. Quoi qu’il en soit, c’est toujours un geste gagnant !