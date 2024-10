Voici la meilleure technique pour ne plus vous brûler quand vous vous lissez les cheveux !

Le lissage des cheveux est une étape beauté incontournable pour beaucoup d’entre nous, mais il comporte aussi ses risques ! Qui n’a jamais redouté ce moment où le fer à lisser frôle dangereusement l’oreille ou le cou ? Heureusement, grâce à une astuce toute simple partagée sur Instagram, finies les brûlures !

La technique ingénieuse de Laura Pedrys

Dans une vidéo devenue virale, Laura Pedrys partage une astuce à la fois surprenante et efficace : elle place une grande cuillère en plastique sur l’oreille avant de lisser les mèches. En glissant le manche derrière l’oreille, la cuillère forme une barrière protectrice qui empêche le fer à lisser de venir en contact direct avec la peau sensible. Cette astuce, en plus d’être économique, est particulièrement pratique car elle s’adapte à toutes les formes d’oreilles et de cuillères !

Pourquoi utiliser une cuillère en plastique ? La matière plastique est parfaite, car elle résiste bien à la chaleur tout en restant légère et maniable. Contrairement aux cuillères métalliques, elle ne conduit pas la chaleur, ce qui permet d’éviter tout risque de surchauffe. De plus, elle se place et s’enlève facilement, ce qui est pratique pour passer d’une mèche à l’autre sans perdre de temps.

Une astuce simple et sécurisante

Ce petit geste fait toute la différence pour celleux qui craignent de se brûler. La technique de Laura Pedrys apporte une solution rapide et facile pour éviter les douleurs et les rougeurs tout en gagnant en confiance. Grâce à une simple cuillère, finies les petites blessures accidentelles lors de votre routine de lissage !

Adopter cette astuce, c’est s’assurer un lissage sans stress et sans douleur, tout en protégeant votre peau. Simple et ingénieux, ce petit geste pourrait bien devenir l’allié incontournable de votre routine beauté.