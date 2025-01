Pour fêter ses 39 ans, cette mannequin confie sa routine beauté !

Pour célébrer son 39e anniversaire, la célèbre mannequin Irina Shayk a dévoilé les secrets de sa routine beauté lors d’une interview accordée à Vogue. Loin des tendances éphémères ou des injonctions à la perfection, ses soins de la peau s’inscrivent dans une philosophie de vie simple et naturelle, inspirée par ses origines russes.

Des rituels matinaux ancrés dans la tradition

Irina commence chaque journée avec une habitude héritée de son pays natal : des glaçons sur le visage. “Le froid est très bon pour la peau. Tous les matins, je passe un glaçon sur mon visage pour le tonifier.” Avant cela, elle débute par un verre d’eau tiède avec du citron, une astuce connue pour ses bienfaits détoxifiants.

Sa routine matinale reste minimaliste : une crème hydratante, un écran solaire (SPF) et un baume à lèvres suffisent pour préparer sa peau avant une journée de tournage ou de shooting. “J’arrive toujours avec la peau prête et hydratée. Je suis obsédée par les soins de la peau.”

Un soin high-tech pour des résultats visibles

Le soir, Irina intègre un produit innovant à sa routine : le masque LED de Shani Darden, qu’elle applique sur son visage et son cou. Ce masque propose trois fonctions : traiter les peaux à problèmes, atténuer les rides et calmer les irritations cutanées. “Il est vraiment efficace si on l’utilise de manière régulière,” confie-t-elle.

En matière de crèmes hydratantes, Irina fait confiance à des marques prestigieuses comme Augustinus Bader, Mimi Luzon, et Shiseido. Toutefois, elle recommande de ne pas investir de sommes exorbitantes dans les nettoyants pour le visage : “Les produits de pharmacie suffisent, à condition de bien se laver le visage deux fois chaque soir.”

Un maquillage minimaliste pour sublimer la peau naturelle

Irina Shayk privilégie une approche minimaliste en matière de maquillage. Elle utilise rarement du fond de teint, qu’elle réserve pour les occasions spéciales ou les apparitions sur le tapis rouge. “J’ai l’impression que le fond de teint vieillit mon visage quand il s’installe dans les rides. Cela dit, un bon fond de teint, comme celui de Dolce & Gabbana, fait toute la différence.”

Pour son look quotidien, la mannequin se limite à un peu d’anti-cernes, une couche de baume à lèvres, et elle est prête. “Il n’est pas nécessaire de porter des couches et des couches de maquillage pour être belle. Je préfère être naturelle.”

En conclusion, Irina attribue l’éclat de sa peau à une attention constante portée aux soins. “J’ai toujours pris soin de ma peau, et je pense que cela porte ses fruits aujourd’hui,” explique-t-elle. Ce message simple mais percutant rappelle que le bien-être de la peau repose davantage sur une routine régulière et adaptée que sur des produits excessivement sophistiqués ou coûteux.

Irina Shayk incarne une beauté naturelle, mêlant traditions et innovations, et inspire ses fans à adopter des routines qui valorisent leur peau plutôt que de la masquer.