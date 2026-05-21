Le « Women looksmaxxing », la tendance beauté chez les jeunes femmes qui inquiète

Glow-up, skincare à rallonge, obsession du « visage parfait »… depuis quelques mois, un nouveau mot envahit TikTok et les réseaux sociaux : le « women looksmaxxing ». Derrière ce terme au nom presque futuriste se cache une tendance bien réelle, qui pousse certaines jeunes femmes à optimiser leur apparence jusque dans les moindres détails. Et si prendre soin de soi peut être positif, cette quête de perfection commence sérieusement à interroger.

Une tendance née sur Internet

Le « looksmaxxing » vient de la contraction anglaise de « looks » (apparence) et « maximizing » (maximiser). L’idée ? Devenir la version « la plus séduisante » possible de soi-même grâce à une accumulation de techniques beauté, sportives ou esthétiques. À l’origine, le phénomène circulait surtout dans des communautés masculines en ligne. Aujourd’hui, sa version féminine explose sur les réseaux sociaux, notamment auprès des adolescentes et jeunes adultes.

Quand la beauté devient un « projet »

Le principe du « women looksmaxxing » repose sur une amélioration permanente : routines skincare ultra-précises, conseils nutrition, exercices pour « sculpter » le visage, maquillage stratégique, soins capillaires intensifs ou encore recours à des actes esthétiques de plus en plus banalisés. Chaque détail du corps devient un « projet à optimiser ».

Sur TikTok, les vidéos associées au phénomène promettent souvent un « avant/après » spectaculaire. Certaines créatrices de contenu partagent des listes interminables d’habitudes censées rendre plus attirante : meilleure posture, dents « plus blanches », peau « glass skin », sourcils « parfaitement » dessinés ou encore réduction des « défauts » du visage. Une approche qui transforme parfois le bien-être en véritable mission de performance esthétique.

Des standards de plus en plus difficiles à atteindre

Le problème, selon de nombreux spécialistes, c’est que cette tendance repose souvent sur des standards irréalistes. Les filtres, la retouche et les algorithmes créent une impression de perfection constante, difficile à atteindre dans la vraie vie. Résultat : certaines jeunes femmes développent un lien plus dur avec leur image, avec le sentiment qu’il faut toujours « corriger » quelque chose.

Ce qui inquiète également, c’est la dimension mentale du phénomène. À force de comparer son visage ou son corps à des modèles ultra-lissés, la confiance en soi peut rapidement vaciller. La beauté devient alors moins un espace d’expression personnelle qu’une course sans fin vers un idéal imposé. Et sur les réseaux sociaux, cette pression peut vite devenir quotidienne.

Face au « women looksmaxxing », de plus en plus de voix appellent donc à remettre un peu de nuance dans les discours beauté en ligne. Car un visage n’a pas besoin d’être « optimisé » pour avoir de la valeur. Et la confiance en soi ne devrait jamais dépendre d’un algorithme ou d’une tendance virale. Vouloir prendre soin de soi n’a rien de problématique, toutefois le danger apparaît lorsque l’apparence devient une source permanente d’anxiété ou de validation.