La tendance des soins visage a pris un virage spectaculaire : fini les fonds de teint qui disparaissent au premier rayon de soleil. Depuis début 2025, la recherche “base de maquillage résistante à la chaleur” explose sur TikTok et Google Trends, preuve que la canicule fait bouger les routines beauté. Désormais, l’exigence n’est plus seulement la couvrance, mais la fusion entre soin et performance anti-sueur.

Certaines marques ont compris que la clé, c’est de proposer un produit multifonction : une base protectrice, capable d’assurer à la fois la défense contre les UV et la tenue du make-up. Les make-up artists eux-mêmes partagent leurs astuces : appliquer une base hydratante ultra-légère avec un SPF élevé, c’est l’assurance d’un teint parfait du matin jusqu’au coucher du soleil, même quand le mercure s’emballe.

La Gelée SPF 50+ de PERS : la pépite française à l’épreuve de la chaleur

On n’a jamais vu une base de teint aussi bluffante : PERS, la marque qui monte, propose une gelée SPF 50+ ultra-légère, qui s’applique comme un voile frais et disparaît instantanément sur la peau. Sa formule antioxydante protège, hydrate et matifie, sans aucun effet blanc, ni trace grise, et surtout sans coller. Autre atout : elle est adaptée à toutes les carnations et ne laisse aucune trace même sur les peaux mates ou foncées.

Adoptée par celles qui ne jurent plus que par la performance, cette base repousse toutes les limites. Témoignages à l’appui : même après un passage dans un sauna, le maquillage n’a pas bougé d’un iota. La promesse est tenue, et la communauté beauté ne cesse de la recommander.

Pourquoi la gelée SPF 50+ de PERS change la donne ?

Points forts Résultat observé Pour qui ? Texture gelée ultra-légère Zéro film gras, absorption rapide Toutes peaux, même réactives Très haute protection SPF50+ Bouclier anti-UV, anti-taches Peaux claires et mates Tenue du maquillage Effet mat et uniforme, longue durée Toutes celles qui détestent retoucher Formule antioxydante Prévention anti-âge, teint éclatant Dès 20 ans, en ville comme à la plage

Une révolution dans la routine beauté quotidienne

Plus question d’attendre l’été pour appliquer un SPF : la gelée de PERS devient un réflexe toute l’année, intégrée à la routine du matin. Elle matche aussi bien avec un maquillage naturel qu’avec un make-up travaillé, en empêchant brillance et pores dilatés de ruiner le résultat. Même les peaux les plus sensibles l’adoptent, grâce à sa formule sans parfum irritant et non comédogène.

Le vrai twist ? Cette gelée fait l’unanimité chez les professionnels, mais aussi chez les influenceuses qui l’ont testée dans des conditions extrêmes. Plus de stress devant la chaleur ou l’humidité, le teint reste frais, lumineux et protégé – sans compromis, même sous 40°C.

L’huile de sésame : l’alliée discrète qui booste la routine

À l’opposé des produits tape-à-l’œil, l’huile de sésame prouve chaque jour son efficacité silencieuse. Riche en vitamine E et antioxydants, elle protège, répare et sublime la peau, les cheveux et même les ongles. Son histoire ancestrale fascine autant que ses bienfaits, et aujourd’hui encore, elle s’impose chez les plus grandes marques.

Utilisée seule ou glissée dans un soin, elle régénère les peaux assoiffées après le soleil, fortifie la fibre capillaire et réconcilie avec la simplicité. Une pépite à garder à portée de main, pour un glow naturel, sans effet gras.